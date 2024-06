Teatro con valor social

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El teatro es un motor de cambio capaz de mejorar la autoestima, fomentar la inclusión y conectar a personas que han vivido diferentes realidades. Así lo cree la Fundació Jericó de Lleida, que ha impulsado un proyecto de teatro social protagonizado por personas sin hogar que actualmente conviven en su residencia. Diez actores y actrices amateur que llevaban cuatro meses ensayando con la ayuda del Aula Municipal de Teatre y que ayer estrenaron con gran ilusión la obra El maletín en el auditorio del CaixaForum.

“Cuando era niña no me gustaba nada el teatro y me escapaba de todas estas cosas pero ahora, estando en Jericó, lo cierto es que esta obra y la entidad en sí me han ayudado a ‘salir’ de un momento difícil”, explica Mercedes, que lleva siete meses en la residencia de Jericó y dentro de poco empezará un nuevo proyecto de vida. “Estoy muy agradecida por toda la ayuda que he recibido de Jericó. De un día para otro me quedé sin nada y me vi sola, en la calle. Si no hubiera dado con ellos no sé que hubiera sido de mi vida. Eso no lo olvidaré nunca”, señala esta usuaria, que valora este proyecto teatral de forma muy positiva. “Ha sido como terapia. Nos lo hemos pasado genial ensayando. Hemos reído mucho y, aunque estamos un poco nerviosos, ya teníamos ganas de representarla. Más que amigos, nos hemos convertido en familia”.

En esta misma se expresa Montse, que lleva tres meses con Jericó y momentos antes de la función dijo que el teatro “me ha ayudado mucho a quererme más y tener más autoestima”. “La semana que viene me voy de la residencia y estoy muy contenta por el trato recibido. Espero que hagan más obras de teatro como esta, porque son de gran ayuda”, aseguró. Con la ayuda del Aula Municipal de Teatre, los usuarios se han encargado de montar el guión, elegir las canciones y su vestuario. La entrada fue gratuita y abierta a todo el público, con taquilla invertida. El dinero recaudado con las aportaciones voluntarias se destinará a una cena en un restaurante para premiar el esfuerzo de los participantes.

“Esta es la primera obra que hacemos en la Fundació Jericó con personas que están viviendo en nuestra residencia y ha sido una iniciativa muy positiva. Tanto que, viendo la cohesión que ha generado entre los residentes y los grandes beneficios que ha aportado, repetiremos el año que viene”, señaló la directora de Jericó, Anna Vila. La entidad presta alojamiento actualmente a noventa y dos personas que se encuentran en situación sin hogar o sin techo. Una problemática que, según Vila, se ha agudizado en los últimos años en Lleida, especialmente en jóvenes y mujeres.