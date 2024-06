Polémico cartel del Orgullo con preservativos y tacones en Madrid

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Federación Estatal LGTBI+ y el Colectivo LGTBI de Madrid señalaron ayer que el cartel de la celebración del Orgullo del ayuntamiento de Madrid “invisibiliza” la realidad del colectivo y han pedido “tomar un poco de conciencia” de su lucha. En esta campaña se pueden observar zapatos de tacón, copas, preservativos y osos de peluche. “Antes de diseñar unos carteles, que pretenden representar la fecha de mayor visibilidad y reivindicación de un colectivo entero, hay que tomar un poco de conciencia de cuál es el origen de su lucha, de cuáles son sus reivindicaciones actuales y, además, no obviar cada una de sus siglas, porque lo que no se nombra directamente no existe”, aseguró la vicepresidenta de la Federación Estatal LGTB+, Paula Iglesias. Asimismo, criticó el contenido del cartel, que ha dicho que utiliza “símbolos que siguen estigmatizando al colectivo y que lo único que hacen es seguir perpetuando estereotipos sobre las personas LGTBI, como la hipersexualización o incluso la pluma”.