Inmovilizan 80 toneladas de olivas y conservas elaboradas con alimentos no aptos para el consumo humano que se vendían en Cataluña

Imagen de los productos inmovilizados que no eran aptos para el consumo humanoACN

La Guardia Civil ha inmovilizado 80 toneladas de olivas y conservas con alimentos no aptos para el consumo en la Comunidad Valenciana y ha detenido al gerente de la empresa productora. Al recibir una queja ciudadana, la Guardia Civil inspeccionó la empresa con la autoridad sanitaria y constató que en la planta se mezclaban aproximadamente entre un 5% y un 10% de productos no aptos para el consumo humano con otros que sí que están autorizados. Estos alimentos se comercializaban en el mercado mayorista, en locales de restauración, tiendas y grandes superficies, tanto del Estado como de terceros países, incluyendo Cataluña. Había productos no aptos guardados sin ninguna etiqueta, en latas oxidadas y que llevaban cinco años caducados.

También se detectaron bidones identificados como “producto no apto”. Según un documento que llevaba la empresa, el producto clasificado de esta forma se tiene que eliminar a través de un gestor autorizado de residuos. No se puede utilizar en ningún caso para consumo humano ni animal.

Los productos se vendían a Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, Madrid, Andalucía, Baleares, Murcia, Extremadura y Castilla la Mancha. También se exportaban a terceros países.

La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha emitido una alerta rápida a nivel europeo a través del sistema RASFF (Rapid Alert System Feed and Food) para controlar los productos de esta empresa que se encuentran en circulación. La empresa se ha comprometido, de manera voluntaria, a la retirada del producto del mercado.

Les diligencias han sido entregadas al juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Alzira. El detenido, español y de 42 años, está acusado de un delito contra la salud pública y de otro relativo al mercado y a los consumidores.