“Sabemos resistir, pero no ganar”

“La cultura política española y la catalana son muy distintas. España ha destacado siempre por conquistar y atacar. Los catalanes somos expertos en resistir. Pero resistir es lo contrario de ganar”. De este modo resumió las diferencias ideológicas entre las dos caras del procés el empresario y consultor David Madí en la presentación de su segundo libro, Merèixer la victòria, en la librería La Fatal de Lleida.

Quien fuera mano derecha de Artur Mas compartió sus reflexiones con el dinamizador cultural Antoni Gelonch ante una cincuentena de asistentes y afirmó que “formo parte de un grupo de gente que no ha estado en primera fila, pero sí en la lista negra del Estado, y tanto yo como mi familia hemos sufrido sus ataques”. Con un título y una portada que evocan un cartel de propaganda de Winston Churchill, el libro es una “novela de no ficción” en la que expone los hechos que marcaron el procés independentista desde la perspectiva de uno de sus ideólogos. “Lo de que no había nada preparado no es cierto. Una cosa son las decisiones estratégicas que se tomaron después, pero el procés es un viaje transgeneracional que recorre la historia de Catalunya”, afirmó Madí.

El libro pone el foco en personajes claves como Jordi Pujol o Artur Mas, pero también en aspectos económicos y sociales que terminaron siendo relevantes como “la fuga de empresas, los movimientos de Interior o los medios de comunicación”. Madí dijo que escribir esta obra fue “un disfrute, pero también un ejercicio de responsabilidad” para que “se empiecen a entender las luces y las sombras de un caso muy amplio.