Arte para todas las edades

El colectivo artístico Koala Art for Kids! dirigió ayer un taller familiar en el Museu Morera de Lleida. - AMADO FORROLLA

Niños y adultos tuvieron ayer la oportunidad de sumergirse en el mundo de la abstracción y convertirse en artistas con el taller familiar ‘Abstractes!’ que organizó el Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida de la mano del colectivo Koala Art for Kids! Fue la primera de las seis actividades familiares que ha programado este año la pinacoteca, que a mediados de abril abrió las puertas de su nueva sede en Rambla Ferran. La actividad contó con una treintena de inscritos y comenzó con un recorrido por algunas de las obras del Morera para entender la evolución del arte figurativo −aquel que se caracteriza por utilizar figuras reconocibles− al abstracto, en el que priman el color, las texturas y las formas. “El arte abstracto es más divertido para los niños porque está abierto a la interpretación del espectador. Allí donde algunos ven fuegos artificiales, otros pueden ver una estación de esquí o un volcán. Los adultos a veces somos más reticentes a este tipo de arte porque buscamos entender la obra”, explicó la artista Montse Tarragona, una de las integrantes del colectivo Koala Art for Kids!, que ofrece talleres en museos, escuelas y bibliotecas. El objetivo: abrir el arte a todo el mundo, desde edades bien tempranas. “A veces nos dicen: “Yo no sé dibujar”. Pero si puedes coger el lápiz y rayar, sabes pintar. Todos somos creativos a nuestra manera, por eso el arte es apto para todo el mundo”. Durante el taller, los participantes crearon sus propias obras abstractas utilizando pigmentos de colores y texturas. Bet, que acudió junto a sus tres hijas Elna, Joana y Berta, aseguró que “la experiencia ha sido muy positiva. A las niñas les gustan mucho las manualidades y dibujar. Actividades como esta son interesantes porque les acercan otros estilos y otras formas de hacer arte”.

Además de ‘Abstractes!’ el área de Educación del Museu Morera ha programado otros dos talleres familiares: ‘El pintor de les neus’, sobre cómo representar pinturas con el color blanco a partir de la obra de Jaume Morera; y ‘Dibuixar en l’espai’, de escultura. Con una duración de una hora y media, tendrán lugar los días 15 de septiembre (‘El pintor de les neus’), 20 de octubre (‘Dibuixar en l’espai’), 17 de noviembre (‘Abstractes!’), 15 de diciembre (‘Dibuixar en l’espai’) y el 28 de diciembre (‘El pintor de les neus’). La edad recomendada para los pequeños va de los 5 a los 12 años y se requiere inscripción previa en la web del museo.