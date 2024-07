Un estudio demuestra que la resiliencia ante el Alzhéimer difiere según el sexo y el género

Publicado por acn

Un estudio de ISGlobal ha puesto de manifiesto que la resiliencia ante el Alzhéimer difiere según sexo y género. El equipo de investigadores ha presentado una declaración de consenso sobre estas disparidades y ha pedido que se incorporen en investigaciones futuras. El trabajo se ha publicado en 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association' y afirma que la prevalencia de factores protectores y de riesgo, la carga de patologías de la enfermedad de Alzheimer y otras afecciones relacionadas, como las enfermedades cerebrovasculares, difieren según el sexo y el género por factores biológicos y por factores construidos socialmente, como la educación o el estilo de vida. Les mujeres tienen el doble de riesgo que los hombres de sufrir la enfermedad.

"Evaluar cómo interactúan el sexo y el género es crucial para comprender los mecanismos que mantienen la función cognitiva y reducen la acumulación de patologías al envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer, es decir, los factores de resiliencia y resistencia", afirma Eider Arenaza-Urquijo, investigadora de ISGlobal, primera autora del estudio y presidenta del grupo de Reserva, Resiliencia y Factores de Protección de la Asociación del Alzhéimer.

Basándose en la revisión de una gran cantidad de literatura, el equipo identificó diferencias de sexo y género en el riesgo de demencia y detectó lagunas en la comprensión de las vías específicas de riesgo y resistencia.

Aunque las mujeres suelen mostrar una ventaja cognitiva inicial, su deterioro es más rápido que el de los hombres a medida que avanza la enfermedad. Eso puede ser debido a un desarrollo diferencial de patologías, lo que se conoce como resistencia al Alzhéimer, o a capacidades diferentes para mantener el funcionamiento normal a lo largo del tiempo y hacer frente a la patología una vez esta está presente, lo que se conoce como resiliencia cognitiva al Alzhéimer.

Les mujeres muestran inicialmente una resiliencia mayor, afrontando mejor la patología y la atrofia cerebral y manteniendo la función cognitiva. Investigaciones con animales demuestran el papel protector del cromosoma X en la enfermedad de Alzheimer (las mujeres suelen tener dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen uno).

No obstante, esta resistencia inicial se desvanece a medida que avanzan hacia un diagnóstico clínico de deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer, cuando muestran más vulnerabilidad. De hecho, los estudios sugieren que las mujeres son más propensas a presentar una acumulación anormal de proteína tau en el cerebro y muestran una mayor carga de patologías vasculares, sobre todo después de la menopausia.

El equipo investigador propone varios mecanismos que explican el riesgo y la resistencia diferenciales en mujeres y hombres, entre ellos una prevalencia mayor de inactividad física y trastornos afectivos en las mujeres, pero también factores biológicos. En este sentido, los hallazgos genéticos sugieren que la resiliencia podría estar asociada en vías inmunitarias en las mujeres y cardiovasculares en los hombres.

Según los autores, los estudios sobre la resiliencia al Alzhéimer se han centrado principalmente en los comportamientos individuales, sin tener en cuenta como los factores sociales y culturales, como el género, influyen en estos comportamientos y, por lo tanto, en el riesgo y la resiliencia.

En este sentido, los investigadores consideran importante destacar que las diferencias en la función cognitiva entre hombres y mujeres podrían estar disminuyendo en función de la reducción de las desigualdades de género, a causa de más oportunidades para las mujeres en educación, participación laboral y mejoras en la situación económica y condiciones de vida.

"Los factores de protección, como la educación, pueden tener efectos diferentes en hombres y mujeres. Nos hay que comprender la complejidad de las interacciones entre factores biológicos y sociales para entender la resiliencia a la enfermedad de Alzheimer", argumenta Arenaza-Urquijo.

Por eso, el equipo aboga por un enfoque de la resiliencia de que tenga en cuenta el sexo y el género para comprender mejor la compleja interacción de los determinantes biológicos y sociales. "Centrarse más en el impacto diferencial de los factores modificables informará sobre si un factor específico tiene un impacto mayor en la resiliencia cognitiva o cerebral en hombres o mujeres", destaca Arenaza-Urquijo.