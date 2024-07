'Influencers' gastronómicos en alza

Publicado por JUANMA CASTELLANO Verificado por Creado: Actualizado:

Los influencers gastronómicos que aparecen en Instagram se han convertido en verdaderos prescriptores de la cocina y sus opiniones acumulan seguidores, suscriptores y comentarios. Tres ejemplos leridanos de esta nueva manera de divulgar son Dolors Mateu, Jonathan Nuevo y la cuenta @dedito.tieso; todos son apasionados de la comida y dedican su tiempo a transmitir en redes sociales lo que cocinan o comen. Dolors Mateu es una influencer culinaria de Balaguer que publica sus recetas a través de la web Blog de Cuina de la Dolorss y también en su cuenta de Instagram (@dolorssmateu). Su blog ya tiene más de 24 millones de páginas vistas. Mateu explica que su cocina, tradicional catalana, es "práctica, sencilla y fácil de preparar". Asimismo, los platos que elabora los adapta para que cualquier persona pueda prepararlos. Esta afición le ha permitido aparecer en medios de comunicación, impartir talleres sobre gastronomía, escribir cuatro libros sobre sus recetas y hasta aparecer como figurante en el videoclip Millònaria de la artista Rosalia. Por su parte, Jonathan Nuevo, de Lleida y más conocido como @esmorzarsdeforquilla.cat, es un gran defensor de la cocina leridana y los desayunos tradicionales. Los fines de semana acude a probar los platos de uno o dos locales de Catalunya y durante la semana publica los vídeos una vez que los edita. El instagramer afirma que la gastronomía de Ponent no tiene nada que envidiar a otras quizás más “famosas” y que existe una gran variedad de platos de forquilla. Algunos que recomienda son los callos, la cap i pota, els ous ferrats amb tall y els peus de porc. Su interés por este mundo le llevó en 2022 a organizar la Ruta Comarcal per Catalunya, un itinerario en el que visitó durante dos años los bares que ofrecen esmorzars de forquilla de todas las comarcas del territorio catalán y que tuvo como colofón final el Segrià. Por otro lado, la cuenta de Instagram @dedito.tieso reúne a un grupo de amigos de Seròs que crearon el perfil hace cinco años por diversión y para dar su opinión sobre los restaurantes que visitan. El administrador, Toni Camí, asegura que el contenido es amateur y consiste en publicar fotografías de los platos de los locales a los que acuden cada cuatro o cinco días a la semana. El creador de contenido combina este hobby con su trabajo y cuando tiene tiempo libre se junta con sus amigos para ir a comer y aprovecha para fotografiar los platos. Una vez tiene las imágenes, crea una publicación en la que incluye una reseña con el nombre del restaurante, lo que ha comido, el precio y una valoración personal. Cuando le preguntan que recomiende locales, él siempre responde que depende de lo que le apetezca a la gente. La cuenta no se basa únicamente en locales leridanos y ha visitado establecimientos de toda España. No obstante, Lleida es un buen lugar para ir a tapear, comer brasa, degustar arroces o incluso probar comida asiática como el sushi, explica.

Las cuentas más populares tienen millones de adeptos

Los foodies, también llamados influencers gastronómicos, triunfan en las redes sociales. Las cuentas que acumulan más seguidores son Anna Terés (@annarecetasfaciles), de Castelló de Farfanya, autora del blog Anna Recetas Fáciles, que supera los 3 millones de seguidores en Instagram; Marta Sanahuja (@deliciousmartha), es una instagramer que suma 1,8 millones de seguidores y ha convertido su hobby en una profesión; Álex Chía (@cocinaconchía), influencer con un millón de seguidores publica vídeos en los que mezcla recetas de cocina con el humor; Pablo Cabezali (@cenandoconpablo), acumula 458.000 seguidores y se dedica a visitar restaurantes en los que opina sobre los platos que le sirven y Laura López (@lauraponts), es una estilista gastronómica, cocinera y fotógrafa de Ponts que suma 393.000 followers en la red social Instagram.