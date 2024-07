Exhumación contra el olvido

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La lucha contra el olvido es una batalla a contrarreloj. Bien lo saben desde la dirección general de Memòria Democràtica de la Generalitat, que ha intervenido con éxito en el municipio de Bellaguarda, en Les Garrigues, con la exhumación de la fosa más grande abierta este año en Catalunya. Fuentes orales, de vecinos que recordaban que en el exterior del cementerio, al lado del muro, habían sido enterrados soldados durante la Guerra Civil, han permitido a los arqueólogos hallar en esta zona los restos de 15 soldados. El director general de Memòria Democràtica, Alfons Aragoneses, explica que son soldados muertos durante los combates de la batalla de Les Garrigues, tras el avance de las tropas franquistas en el frente del Segre, entre diciembre de 1938 y enero de 1939, que culminó con la ocupación definitiva de Catalunya.

Los trabajos se iniciaron el pasado 28 de mayo y finalizaron a finales de junio. Un primer sondeo de la zona no dio resultados pero el segundo permitió localizar los puntos de enterramiento de los soldados. La arqueóloga y antropóloga Izaskun Ambrosio, de la empresa Iltirta Aqueologia, explica que “la indumentaria y los objetos encontrados, como botones o hebillas de cinturón, indican que se trata de uniformes militares”, señala. Entre ellos, han localizado insignias y galones de cabo correspondientes al Grupo de Regulares Indígenas de Tetuán así como pulseras con la inscripción “Tetuan” y el número de identificación. Así, los hallazgos confirman la presencia en la fosa de soldados del ejército franquista procedentes de Marruecos, tal y como habían señalado algunas fuentes orales. De hecho, una vecina recuerda que en el muro había dibujadas medias lunas y cruces para señalizar las tumbas. Sin embargo, no se descarta que halla militares regulares o, incluso, republicanos. La mayoría tienen heridas por impacto de proyectil en el cráneo o en el tórax, compatible con fusilamientos que también señalan fuentes orales. En otros casos se ha localizado fragmentos de metralla y politraumatismos que indicarían una muerte en combate. Los restos, hallados en una zona de tránsito de vehículos, según Ambrosio, serán sometidos a estudios con el objetivo de que puedan ser identificados y entregados a sus familias. Según Aragoneses, en las comarcas leridanas hay unas 26 fosas fuera de cementerios y que en estas hay un mayor riesgo de desaparición. “Debemos asumir que ha pasado mucho tiempo y muchas fosas se han perdido”, recuerda. De hecho, en Bellaguarda, en una de las tumbas, han hallado dos botones, restos de calzado y algún fragmento de hueso, pero no el esqueleto, lo que indica que fue exhumado. Aragoneses remarca que seguirán trabajando para dignificar la memoria y que tienen previsto hacer más intervenciones en Bellaguarda y en la comarca de Les Garrigues a finales de año y en Sant Romà d’Abella, en el Pallars Jussà. Recientemente han actuado en la conocida como Fossa dels Brigadistes, en una finca particular, en la que podría haber enterrado un soldado francés y en la que solo han encontrado algunos restos.