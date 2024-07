Aviso por tres días de calor extremo en Ponent y Catalunya

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emitió ayer un aviso por la llegada de tres días de calor intenso en Catalunya. Desde hoy y hasta el miércoles, las temperaturas máximas podrían rozar o superar los 40 grados en diversas poblaciones del país. Concretamente, el Alt y el Baix Empordà serán las primeras comarcas en recibir el calor este mediodía, con una alerta de peligro alto según el SMC. En el caso de Ponent, el SMC emitió una alerta de peligro moderado que empezará mañana por la mañana y se prolongará hasta últimas horas de la tarde. Se prevé que en puntos del Segrià y el Pla d’Urgell se alcancen los 40 grados, y que en el Urgell, la Noguera y el Pallars Jussà se registren temperaturas de 39 grados.

Durante la jornada de ayer, las temperaturas máximas en el conjunto de Catalunya se registraron en la demarcación leridana, siendo Alcarràs (38,4 grados), Torres de Segre (38 grados), Tremp (37,9 grados) y Lleida (37,7 grados), los municipios que encabezan la lista.Paralelamente, el calor nocturno también estará presente durante estos días con mínimas que no bajarán de los 23 o 26 grados. Serán, pues, noches tropicales – cuando no bajan de 20 grados– y tórridas –cuando no bajan de 25 grados–.