Estrellas de TikTok de Ponent

La aplicación TikTok se creó en China en el año 2016 y, a pesar de aparecer más tarde que otras redes sociales, ha conseguido casi el mismo impacto en mucho menos tiempo. Permite a los usuarios grabar, editar y compartir vídeos en loop, jugando con música, efectos de sonido o filtros, gracias a su gran adaptación y facilidad de uso las personas pueden crear vídeos en 1 minuto. Es por ello que, tanto jóvenes como mayores, han aprendido a exprimir al máximo esta aplicación. También ha sido motivo de polémica los últimos años porque se teme que el gobierno chino pueda utilizar TikTok para recopilar datos, ejercer control algorítmico e interferir en dispositivos personales. Como no podría ser de otra manera, en Lleida también hay grandes creadores de contenido que triunfan en la red social. Estos tiktokers se han viralizado y han conseguido éxito sin olvidar dónde se han criado, exponen en sus redes sociales que son de Ponent y muchos de ellos promocionan y trabajan con marcas cercanas a su entorno.

Marina Pérez "Reivindico Lleida a través del humor y la naturalidad"

Esta leridana, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la UdL, quería reivindicar el acento leridano e ignorar los estereotipos que se tienen ofreciendo un contenido que nadie daba. Empezó hace dos meses y sus vídeos no han parado de triunfar. Recibe el cariño con ilusión, pero con los pies en el suelo porque el efecto de las redes puede ser efímero. Se quiere dedicar al periodismo, y aunque lo que hace está relacionado, prioriza sus estudios y su estabilidad.

Familia Teleyoubee: "Somos la familia de Ponent más conocida de Port Aventura"

FAMILIA TELEYOUBEE, 13.000 seguidores

Port Aventura contactó con esta familia leridana para conocer a sus miembros y poco a poco se convirtieron en una de las más conocidas que promocionaba el parque de atracciones de Vila-seca con sus tiktoks. Gracias a la información que dan en sus vídeos, a sus imágenes y, sobre todo, a su naturalidad han conseguido imponerse en TikTok. Aun así, esta fama no les ha cambiado y siempre han puesto a Lleida por delante para promocionar una marca o una tienda, antes que cualquier otra.

Noelia Moya: "He vivido un cambio radical en mi vida"

Noelia Moya, 2'6 M seguidores.

Se ha criado en Lleida y en el confinamiento pasó de miles a millones de visualizaciones en un día colgando videos en su casa. Le gusta improvisar y crear contenido de lifestyle. Es una persona polifacética, quiere ser dj y sacar temas de música, también hace deportes de contacto de manera profesional y está trabajando en un nuevo proyecto para ayudar a los demás a lograr sus objetivos.

Paco Hernández: "Pasé de leer cómics a ser tiktoker y escritor"

Paco Hernández, 3,7 M seguidores.

Este leridano de 45 años comenzó en TikTok de casualidad y en un día gano mil seguidores. Ahora trabaja en la UdL y cuelga vídeos para casi 4 millones de perfiles con un contenido sobre cómics, datos curiosos, que no saben o que las películas no dan sobre estos. No hay día que no suba vídeo, le apasiona lo que hace y escribir. Es autor de varias obras y está trabajando en una nueva obra.

Yodin Galàctic: "Siento que lo que hago con Yodin es cumplir mis sueños"

Yodin Galactic, 1,6 M seguidores.

Rayssa, de Lleida, es enfermera pero su pasión es la comunicación y las redes. Empezó a hacer vídeos graciosos con el muñeco BabyYoda y en un mes ya tenía 100.000 seguidores. Su fuente de inspiración son sus dos hijos, por eso la personalidad de Yodin es la de un niño travieso. Sus tiktoks por las calles de la ciudad han llegado a tener más de 17 millones de reproducciones y ha logrado crear una comunidad. Su deseo es dedicarse plenamente a las redes y poder vivir solamente de ella

Carla Galeote: "Tengo un público fiel a mis ideas feministas"

Carla Galeote, 360.000 seguidores.

Con 23 años, está graduada en Derecho en la UdL es activista feminista en Tik- Tok. Colgó el primer vídeo antes del 8M de 2021 y se viralizó. Tiene un público fiel a sus principios, compartiendo la idea de que es posible un país mejor, un país más feminista. Las redes la ayudan a hacer política que, junto con el derecho, es su vocación y a lo que espera dedicarse más allá de subir vídeos a TikTok.