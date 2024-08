Espera eterna para una residencia

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo proceso para conseguir la acreditación por parte de los centros residenciales y poder ofrecer plazas públicas ha generado preocupación dentro del sector por los efectos que podría tener en una lista de espera ya muy larga. Según los datos públicos del departamento de Derechos Sociales, en el buscador de centros residenciales, en las comarcas leridanas el tiempo medio de espera para acceder a una residencia oscila desde los dos meses hasta los más de dos años. Incluso hay centros con una espera que supera los 3 y los 4 años, según esta información del departamento, aunque son una minoría. Estos datos sobre la lista de espera incluyen solo aquellos centros en los que se ofertan plazas con algún tipo de financiación pública, ya que en los que son privados, esta información no está disponible. Las comarcas del llano son las que registran una lista de espera más larga, sobre todo en la capital del Segrià, donde también se concentran la mayoría de los centros residenciales. En el caso de los centros de día, la lista de espera es mucho menor, incluso inferior a un mes.

A finales de septiembre del año pasado, últimos datos proporcionados por la conselleria, 660 leridanos estaban en lista de espera para acceder a una residencia por primera vez. Se trata de personas que nunca han estado ingresadas antes en un centro y que no han renunciado a ninguna plaza. Otras 510 personas estaban ingresadas en una residencia pero optaban a un traslado, ya que en el centro en el que se encontraban no figuraba como su primera opción. En la demarcación de Lleida hay un total de 4.889 plazas de residencia de las que 4.598 reciben financiación pública: 2.703 son públicas o concertadas y 1.895 reciben financiación pública como los derivados de la Dependencia. El resto, un total de 291, son plazas privadas.

Campuzano niega que se vayan a perder el 20% de las plazas

El conseller de Derechos Sociales en funciones, Carles Campuzano, negó ayer, en declaraciones a RAC1, que puedan desaparecer el 20% de las plazas en las residencias de Catalunya. El conseller admitió que la nueva normativa, que busca garantizar la calidad de las residencias, podría implicar que se pierda alguna cama, pero defendió que no les parece que vayan a tener problemas de plazas. De hecho, explicó que el 30% ya están acreditadas. En las mismas declaraciones, Campuzano admitió que hay un problema con las listas de espera, pero insistió en que los cambios de normativa ya se sabían desde 2015 y quiso tranquilizar al sector afirmando que hay tiempo hasta octubre del año que viene. “Tenemos tiempo para ir creando plazas para que cuando lleguen estas fechas no haya disminución de plazas sino que se hayan quedado más”, afirmó. El plazo para solicitar la acreditación y presentar la documentación finalizó el lunes, pero la conselleria destacó que se irán resolviendo las solicitudes y, en el proceso de revisión, si se detectan errores o falta de documentación, “se hará un requerimiento con la voluntad de poder acreditarla”. En caso de no poder acreditarse, no se le retirará el concierto vigente, pero no podrá concertar plazas nuevas. Desde el sector mostraron preocupación por este proceso y que repercuta en la lista de espera. Al respecto, la Associació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència aseguró que hay “caos” en la lista de espera a las residencias y que prevén que se pierdan el 20% de las plazas. Los nuevos requisitos para lograr la acreditación afectan a varios aspectos de los centros, que pueden ir desde cuestiones arquitectónicas, como las medidas de la habitación, hasta organizativas o urbanísticas.

«No tendremos problemas de plazas y hay tiempo de crear nuevas»