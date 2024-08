Alertan de la caída “preocupante” en el uso de condones entre los jóvenes españoles

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

La Organización Mundial de la Salud alerta de una caída “preocupante” en el uso de condones entre los jóvenes en España, donde casi el 30% de los adolescentes de 15 años no lo utilizaron en la última relación sexual. Así lo constado un informe de de la OMS publicado este jueves que destaca como “una proporción sustancial de jóvenes sexualmente activos de 15 años tienen relaciones sexuales sin protección”. Es una tendencia generalizada en Europa “alarmante”, pero que el director de la OMS en Europa, Hans Kluge, no ve “sorprendente” vista la falta de educación sexual y las crecientes actitudes “reaccionarías”. Desde la organización avisan de que pone en riesgo a los jóvenes de sufrir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos inseguros.

“Estamos recogiendo los frutos amargos de estos esfuerzos reaccionarios, con actitudes peores para venir, a no ser que los gobiernos, las autoridades sanitarias, el sector educativo y otros actores esenciales reconozcan realmente las causas de la situación actual y las rectifiquen”, ha advertido Kludge a raíz del informe elaborado con una encuesta realizada a 242.000 jóvenes de 15 años de 42 países y regiones europeas entre el 2014 y el 2022.

La OMS defiende que los jóvenes necesitan “espacios seguros para hablar cuestiones como el consentimiento, las relaciones íntimas, la identidad de género y la orientación sexual: “Los gobiernos, las autoridades sanitarias y educativas y las organizaciones de la sociedad civil, los tendríamos que ayudar a desarrollar habilidades vitales cruciales, como una comunicación transparente y que no juzgue".

Situación en el Estado

El informe publicado este jueves afirma que la proporción de jóvenes de 15 años en España que aseguran tener relaciones sexuales ha aumentado desde 2018, especialmente entre las chicas. Un 22% de estas decían haber tenido relaciones en 2022 en comparación con el 16% del 2018. Sin embargo, cada vez menos chicas afirman utilizar preservativos: sólo un 68% utilizaron en la última acto sexual mientras que el 2014 era casi el 90%. Esta tendencia también se detecta entre los chicos, si bien ellos dicen que lo utilizan más: 75% dijeron a la encuesta que lo habían utilizado en la última relación sexual. Además, en torno a un 25% de los adolescentes sexualmente activos en España no utilizan ni condones ni píldoras anticonceptivas, si bien el uso de estas ha aumentado “ligeramente” según la OMS.

Ante este panorama, la organización destaca que los jóvenes de familias pobres tienen más tendencia a ser sexualmente activos (22%) y menos a utilizar protección (42%), si se compara con los jóvenes más ricos de su edad. Los datos sobre el estado español están en línea con la tendencia europea, pero son ligeramente mejores que la media. Según el informe, sólo un 57% de las chicas y un 61% de los chicos en Europa dicen que utilizaron preservativo en la última relación sexual.