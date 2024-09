Estas son los mejores marcas de nachos y patatas fritas, según la OCU

Publicado por Redacció

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revisado la composición nutricional y la lista de ingredientes de más de 300 productos fijándose en su contenido en sal, aceite y grasas.

Estos aperitivos salados, tanto los nachos como las patatas fritas o las chips se encuentran en la parte más alta de la pirámide alimentaria, junto a otros productos no básicos. Por lo tanto, su consumo tiene que ser ocasional debido a su composición nutricional poco saludable, pues en general son muy salados y muy grasos. Pero no todos los productos son iguales: algunos (pocos) son incluso buenos.

Entre los productos analizados están las patatas fritas (lisas, onduladas y paja, con y sin sabores), chips (de vegetales como remolacha y boniato, de masa de patata, de masa de legumbres, con y sin sabores) y nachos (algunos también de sabores). Los resultados del estudio han demostrado que, en general, no son una buena elección. Pero si leemos bien la información que aparece en el etiquetado podemos realizar una buena elección.

A la hora de elegirlos, hay una serie de aspectos que debemos tener en cuenta.

Que no se pasen en la sal

En general, son productos muy salados, ya que de media aportan un 1,2 g de sal por 100 g de producto. En los casos más extremos, el contenido en sal supone el 80% de la cantidad máxima diaria recomendada para este nutriente (5 g).

Pero también es posible encontrar productos con contenidos bajos en sal, sobre todo en el caso de las patatas paja y de los nachos, que tienen un contenido medio en sal más bajo (0,9 y 1% respectivamente). Además, hay productos sin sal añadida.

Aditivos: demasiados y no siempre inocuos

En algunas listas de ingredientes se cuentan hasta 11 aditivos. Se trata sobre todo de potenciadores de sabor (el glutamato o E621 es el más común) y colorantes, aditivos cuya función tecnológica es meramente estética: dar sabor y color, no ayudan en la conservación del producto.

Aromas de humo: mejor evitarlos

Tras una reevaluación por parte de la EFSA, no se ha renovado la autorización de 8 aromas de humos por sus posibles efectos sobre la salud. En la lista de ingredientes, no se pueden identificar estos aromas, ya que aparecen bajo la denominación genérica de “aroma de humo”. En 16 productos del estudio se ha encontrado “aroma de humo” en la lista de ingredientes y en todos los casos corresponden a productos con sabores (no solo de jamón).

Cuanto menos, mejor

Como todos los aperitivos salados, el consejo es consumir este tipo de productos de forma ocasional y en cantidades reducidas.

¿Cuáles son los mejores?

LA OCU destaca 4 por ser los mejores de cada tipo:

Nachos de trigo sarraceno de la marca Sol Natural ecológico de 80 g (2,82 euros/bolsa). Es el producto con la Mejor composición del total de la muestra: 8,1% de grasas, 0,4% de sal y Nutriscore A; sin aditivos ni ingredientes ultraprocesados. Con una puntuación de 87 sobre 100 en la escala saludable, es una muy buena elección.

Patatas fritas sin sal añadida de la marca Veritas ecológico de 125 g (2,07 euros/bolsa). Contiene: 33% de grasas, 0,02% de sal y Nutriscore C; sin aditivos ni ingredientes ultraprocesados. Con una puntuación de 71 sobre 100 en la escala saludable, es una buena elección.

Nachos de legumbres de la marca Sol Natural ecológico de 80 g (2,41 euros/bolsa). Contiene: 11% de grasas, 0,92% de sal y Nutriscore B; sin aditivos y 2 ingredientes ultraprocesados (proteína de guisante y aroma natural de oliva). Con una puntuación de 67 sobre 100 en la escala Saludable, es una buena elección.