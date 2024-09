“Rompedoras de la discriminación”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

“Vemos la mutilación genital femenina como algo foráneo, que no nos toca, pero la discriminación contra las mujeres es un tema transversal, que traspasa fronteras y todas en algún momento la hemos sufrido”. Así se expresa Ana Maria Porté, vecina de Vilaller, autora del cuento ilustrado Rompedoras de la ONG vasca Más Mujeres. En una entrevista, Porté explica que el cuento narra la historia de Asha Ismail, que sufrió mutilación genital cuando era una niña y fundó Save a Girl Save a Generation para luchar contra esta violencia hacia las mujeres. “El objetivo es prevenir y erradicar esta práctica, además de acompañar a las supervivientes en un proceso muy complejo, en el que se enfrentan a sus orígenes y muchas veces a sus familias. Una realidad de la que he escrito desde el respeto a través del vínculo que he tenido con Asha”, afirma Porté. Sobre la protagonista del cuento, explica que su hija Hayat fue la primera de su familia que evitó ser mutilada.

Sobre esta realidad, destaca que los datos de Unicef indican que 230 millones de mujeres están en riesgo de mutilación genital, 80.000 en España, y que se practica aún en 30 países. Para Porté en esta lucha es esencial “romper con el estigma y con el silencio y replantear la sexualidad desde el respeto al cuerpo de las mujeres”. Para ello, apunta que es vital hacerlo desde la educación. Rompedoras (Valeroses en catalán), con más de 15 ilustraciones de Sara Fratini y que ya se ha presentado en Lleida y Vilaller, es uno de los tres cuentos que ha impulsado la ONG para dar voz al activismo feminista con la Colección Valientas. En este caso, los fondos van destinados a la asociación de Ismail para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina, con proyectos en Kenya y en España. Asimismo, se han publicado Protectoras, sobre las mujeres defensoras de los Derechos Humanos de Abya Yala (Latinoamérica), y Poderosas, que visibiliza las historias de Las Poderosas Teatro y las mujeres guatemaltecas que luchan contra la violencia machista a través de la interpretación. “El objetivo es ir sumando y reflexionar desde una perspectiva de género para promover el cambio”, destaca Porté.

Los Mossos han atendido a 22 niñas y mujeres en Lleida desde 2008

Desde 2008, los Mossos d’Esquadra han evitado 22 casos de mutilación genital femenina de jóvenes, tanto menores como mayores de edad, residentes en las comarcas leridanas. Según los datos de la Policía catalana, en agosto de 2021 se llegó a detectar un caso de una niña de 7 años que había sufrido una mutilación consumada. Asimismo, desde 2009 se han impedido 18 matrimonios forzados, diez de ellos de menores. Según el último mapa de la Fundación Wassu UAB de 2022, Lleida es la tercera ciudad catalana, por detrás de Vic y Barcelona, en la que residen más menores de entre 0 y 14 años que están en riesgo de sufrir una mutilación genital femenina. Según estos datos, en la capital del Segrià residen 350 niñas menores de 14 años con orígenes en países donde todavía se practica esta violencia y en el conjunto de la provincia son un total de 959 niñas en riesgo.