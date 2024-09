Un juez acuerda la copropiedad y custodia compartida de un perro

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Un juez en Santander ha decidido que un perro pastor belga tiene ahora dos casas. Según la sentencia, el perro, que antes vivía con una pareja que ya no está junta, será cuidado de manera equitativa por sus dos humanos, alternando cada quince días entre sus respectivos hogares. ¿Y quién paga las cuentas del veterinario? Pues, como buenos ex, al 50%. Porque hasta las vacunas son cosa de dos.

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Santander no ha dudado en zanjar el debate perruno con una sentencia digna de una sitcom. Resulta que el perro fue adquirido por deseo de ambos y, aunque la relación terminó, el lazo con el perro no se cortó. Eso sí, mientras ella insistía en que el perrito era solo suyo, él decía: "Pues no, que también lo cuidaba yo".

A partir de ahora, cada quincena el perro cambiará de cama , y los gastos de comida correrán a cargo de quien lo tenga de visita. Las facturas del veterinario, en cambio, se dividirán a partes iguales. Porque si algo une más que un perro, son las facturas.

El juez, que se puso al día con las reformas del Código Civil de 2021, recordó que los animales ya no son "cosas" sino seres vivos con sentimientos. Así que determinó que el perrito había sido un hijo peludo de la relación, y que tanto él como ella tenían derecho a seguir mimándolo.

Y por si a alguien le quedaba duda sobre el bienestar del animal, el magistrado aclaró que no hay pruebas de que el pastor belga tenga algún problema con esta dinámica de custodia compartida. Vamos, que no hay indicios de que el perrito prefiera uno de los hogares sobre el otro, o que esta situación lo esté afectando emocionalmente. Así que, fin del culebrón, el perro sigue con su vida entre dos hogares.