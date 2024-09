Septiembre: vuelta al cole y al gimnasio

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Septiembre no es solo el mes de la vuelta al cole. Después de los excesos del verano, para muchos supone la vuelta a los hábitos saludables y al gimnasio. Así lo constatan los centros deportivos consultados por este diario, que todos los años por estas fechas registran un repunte de socios. “En septiembre siempre suele haber un aumento en las inscripciones, aunque ya no es tan marcado como hace una década. El motivo es que en los últimos años han tenido mucho peso las campañas de promoción de la salud y del deporte, por lo que el número de socios es un poco más constante durante todo el año”, explica Pep Castarlenas, director del gimnasio Viding Ekke de Lleida. A pesar de que las inscripciones “ya no son tan estacionales”, Castarlenas apunta que “septiembre, enero y principios de primavera” suelen ser las temporadas que registran un mayor número de nuevos socios. “Con el inicio del curso escolar también recuperamos algunas actividades para los más pequeños, por eso ahora hay más familias que se apuntan”, explica Castarlenas.

Otros centros deportivos, como Trèvol, ofrecen promociones durante el noveno mes del año. “De momento la campaña está siendo bastante positiva y, especialmente durante los primeros días de septiembre, tuvimos bastantes inscripciones”, asegura la directora de este gimnasio de la capital del Segrià, Maria Campos. “Igual que pasa en enero, en septiembre la gente se marca nuevos propósitos y vuelve a la rutina después de los excesos del verano”, señala Campos. Asimismo, explica que “la pandemia marcó un antes y un después, ya no es tan fácil predecir las tendencias de cada mes”.

Más de la mitad de la población, el 52%, no practica ningún ejercicio físico en la actualidad según la encuesta sobre los ‘Hábitos deportivos en España’ del CIS en la que se les pregunta también sobre salud, forma física y felicidad. El dato principal que revela es la inactividad deportiva del 52% de la población, aunque de ellos un 34,9% lo ha practicado en el pasado. Ahora no lo hacen, dicen, por “falta de tiempo” e “incompatibilidad de horarios de trabajo o estudio”. Sin embargo, al 57,9% les gustaría mejorar su forma física.

Más de la mitad de la población ve cara la comida sana y el gimnasio

Más del 57% de españoles consideran “demasiado caros” los gimnasios y la alimentación sana, según una encuesta realizada por el Instituto Savanta y Fruit Juice Science Centre (FJSC). Tras una encuesta en la que participaron más de 2.000 ciudadanos, el estudio concluye que estos son los dos principales factores que les frenan al cambiar los hábitos y emprender una vida más saludable. El 57,3% de españoles constata que las opciones alimentarias más saludables son más caras, y el 59,3% de los encuestados ve excesivo el coste de los gimnasios. Para el 40,8% de los encuestados, su horario de trabajo no les permite establecer un programado de deporte a largo plazo, mientras que otros ven obstáculos psicológicos: el 35,7% no se sienten motivados y el 30,1% lo han intentado pero no han visto los resultados que esperaban. Asimismo, el 32,8% cree que hacer dieta y ponerse en forma es demasiado exigente.