Las denuncias por estafa se disparan un 82% en los últimos cuatro años en Lleida

Las comarcas leridanas registraron el año pasado un total de 5.751 denuncias por estafas. Una cifra que supone una cada hora y media y que se ha disparado un 82% respecto a antes de la pandemia. La mayoría se cometen a través de internet. La Fiscalía pide castigar nuevas modalidades y los Mossos d'Esquadra instan a la prevención.

Un mensaje de WhatsApp en la que una persona que afirma ser tu hijo te pide dinero para afrontar una urgencia. Si se paga, ya se ha sido víctima de una estafa. Es lo que se llama el fraude del “falso hijo en apuros”, uno de los múltiples timos que han proliferado en los últimos años y que han disparado las denuncias, sobre todo tras la pandemia. En las comarcas leridanas, según el último balance de criminalidad del ministerio del Interior, el año pasado los casos conocidos de estafa se dispararon un 82% respecto a 2019. En 2023, volvió a registrarse una cifra récord, con 5.751 denuncias. Esto supone que se tramita una cada hora y media, y ocho de cada diez se cometen a través de internet.

Una encuesta del CIS del pasado febrero señalaba que el 47,5% de los entrevistados había sido víctima de estafa o de intento en el último año. De hecho, en la provincia de Lleida, este tipo de delitos ya suponen el 25,7% del total de investigados por los diferentes cuerpos policiales. “El mundo virtual es un gran avance, pero también tiene una parte negativa derivada del mal uso de la tecnología y las estafas llegan a afectar al día a día de la ciudadanía con el uso de las tarjetas o la compraventa online”, asegura el subinspector Jordi Fadurdo, jefe de investigación del Área Básica Policial del Segrià de los Mossos d’Esquadra.

Entre las más habituales, o aquellos cuyas denuncias se han incrementado, está, además del “falso hijo en apuros”, la del falso militar. Fadurdo explica que el estafador se hace pasar por un soldado de EEUU que contacta con la víctima a través de la red y, tras mantener varias conversaciones y hacerla creer que tienen una relación amorosa, le acaba solicitando dinero para solventar un problema. “Las víctimas pueden llegar a pedir créditos por miles de euros para pagar”, advierte.

Aunque no hay un perfil específico de víctimas, los delincuentes, sobre todo los que actúan a través de internet, sí eligen ciertas características, dependiendo del engaño. Según los datos de Interior, los mayores de 65 años que han sufrido una estafa han aumentado un 33% en un año en las comarcas leridanas. En 2023, un total de 709 leridanos de 65 años o más habían sido víctimas de un fraude, frente a las 531 de 2022. Las cifras no han dejado de crecer en los últimos años, también entre las ciberestafas, cuyas víctimas en esta franja de edad se multiplicaron por dos durante el año pasado.

Otro dato: de todos los ciberdelitos denunciados en 2023 en Ponent, más del 95% fueron por estafa. En su última memoria, la Fiscalía General del Estado apunta a un incremento de los fraudes tradicionales, pero también de los informáticos, estos últimos “cada vez más sofisticados” y en la que los delincuentes “se sirven de los diferentes medios de comunicación online, tales como foros, chats o sitios web, para captar mediante técnicas de ingeniería social a sus víctimas, al tiempo que recurren a diversos instrumentos y argucias para ocultar su identidad y asegurarse la impunidad”.

En su análisis de los retos que supone la ciberdelincuencia, el Ministerio Público apunta a una falta de concienciación de los usuarios sobre los riesgos, lo que les lleva a no adoptar las medidas de seguridad necesarias. “Somos demasiado confiados y la prevención es el arma más fuerte que tenemos para luchar contra estos delitos”, apunta Fadurdo.

Por eso, es habitual ver cada día, y a todas horas, avisos por parte de los cuerpos policiales de diferentes estafas y las medidas a tomar para evitar acabar siendo una víctima. “Los negocios que te ofrecen un duro a 4 pesetas, malo, no lo hagas. Debemos comprobar la veracidad de las web, consultar en foros las opiniones antes de comprar, no proporcionar datos personales ni bancarios y no actuar con prisa, que es la herramienta que usan los estafadores para que caigamos en el engaño”, remarca Fadurdo.

Un criterio que comparte la Fiscalía, que enumera entre las propuestas, además de tipificar delitos como los que usan la inteligencia artificial, apostar por la educación sobre los riesgos de la ciberdelincuencia, promover la inversión en medidas de seguridad y proteger los derechos de las víctimas.