¿Cuándo entrará en vigor la nueva tasa de alcohol para los conductores?

La reducción de la tasa de alcoholemia para los conductores podría aplicarse en 2025, según el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro. En una entrevista en TV3, Navarro precisó, sin embargo, que la modificación debe pasar todavía por un proceso de consulta pública, debe recibir un informe de todos los ministerios y pasar por el Consejo de Estado. También dijo que la nueva tasa de 0,25 mg/l a 0,1 mg/l en aire expirado (de 0,5 gm/l a 0,2 gm/l en sangre) equivale a “tolerancia cero”, por lo que advierte a los conductores: “No se puede beber absolutamente nada”.

El director de la DGT explicó que la rebaja viene avalada por un recomendación de la Comisión Europea como medida para disminuir la siniestralidad, así como por las peticiones de numerosas asociaciones de víctimas y fundaciones del ámbito de la seguridad social. Además, países como Suecia y Noruega, referentes en este campo, rechazan que fijar una tasa cero sea impopular, y Navarro no cree que la de 0,1 cree confusión al conductor que pueda pensar que tiene margen para beber. “Es absurdo el debate de una cerveza sí, dos no, o una copa de vino si y dos no. Puedes beber lo que quieras, pero si vas a conducir, no”, insistió el director de la DGT. Asimismo, aseveró que rebajar la tasa “nos da la impresión de que tendrá sus efectos en la reducción de la siniestralidad”.