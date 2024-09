Estafas a través de videojuegos: "a los pocos minutos de activar la tarjeta de mis hijos nos llegaron dos pagos"

El pasado mes de marzo, Víctor, padre de dos chicos de 16 y 17 años, decidió crearles una tarjeta bancaria. Poco se imaginaba que, en cuestión de minutos después de activarla, sus hijos serían víctimas de una estafa a través del popular videojuego Roblox. "Pedimos la tarjeta, la dimos de alta, y al cabo de media hora al niño le hicieron un recargo de 59,95 euros, y el día siguiente otra de 12 euros", explica el Víctor, que se enteró de estos cargos al día siguiente.

Víctor entró en la cuenta de sus hijos y descubrió las compras, pero los jóvenes le aseguraron que ellos no las habían realizado. "Ellos no las hicieron, me lo aseguraron y me lo creo, porque en el momento del primer pago ellos estaban conmigo mirando la televisión, y el otro movimiento fue de madrugada," afirma. Según en Víctor, las transacciones se efectuaron a través de Roblox, un videojuego en línea muy popular entre los menores de edad.

Compras dentro del juego y suscripciones no autorizadas

El primer cargo era una compra dentro del juego Roblox, mientras que el segundo correspondía a una suscripción del mismo videojuego. Víctor contactó con los responsables de la entidad bancaria para informarlos de la situación. "No tenían ni idea de cómo había pasado", comenta. Les transacciones provenían de Nuevo México, a los Estados Unidos. "A la aplicación de la entidad bancaria se podía ver que el cargo provenía de roblox.es. El segundo cargo también era de Roblox, pero con una numeración diferente", detalla en Víctor.

Investigación y cancelación de la tarjeta

Decidido a llegar al fondo del asunto, el Víctor investigó por su cuenta y descubrió que en la cuenta de su hijo a dentro del mismo videojuego no había ningún registro de las compras. "Si hubiera hecho la compra, saldría, además me juró que no lo había hecho. Un cargo a la media hora de activar la tarjeta, mientras él estaba conmigo mirando la tele, y el otro de noche de madrugada", observación.

Finalmente, optaron por cancelar la tarjeta inmediatamente y la bloquearon. La entidad bancaria anuló la tarjeta y lo devolvió el dinero cobrado indebidamente.

Otros casos similares y recomendaciones

Desgraciadamente, el caso de Víctor y sus hijos no es aislado. Otras familias han reportado a través de Internet situaciones parecidas, donde sus hijos han sido víctimas de estafas a través de videojuegos como Roblox o Fortnite. Expertos en seguridad informática recomiendan a los padres estar atentos a la actividad en línea de sus hijos, establecer límites en las compras dentro de los juegos y educarles sobre los riesgos de compartir información personal o financiera en internet.

Ante estas estafas, es crucial que tanto las familias como las entidades bancarias y las empresas de videojuegos tomen medidas para proteger a los usuarios, especialmente los menores de edad. Algunas recomendaciones incluyen el uso de métodos de pago seguros, el establecimiento de límites de gasto, la verificación de transacciones sospechosas y la promoción de campañas de concienciación sobre seguridad en línea.

Casos como el de Víctor ponen de manifiesto la necesidad de estar alerta y tomar precauciones cuando se trata de transacciones en línea, especialmente en el contexto de los videojuegos populares entre los jóvenes. Sólo con la colaboración de todas las partes implicadas podremos hacer frente a estas estafas y garantizar una experiencia segura y satisfactoria para todos los usuarios.