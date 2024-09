Los viajes del Imserso traen cola en Lleida

Las agencias de viajes de Lleida registraron ayer largas colas de jubilados para reservar alguno de los viajes del Imserso para la temporada 2024-2025, para la que este año se ofertan 8.110 plazas en las comarcas leridanas (4.083 para destinos de costa peninsular, 2.116 para costa insular y 1.911 para turismo de escapada). Fue la segunda jornada de comercialización de este programa, que en Catalunya comenzó el miércoles para unos pocos preferentes. La mayoría de acreditados acudieron ayer en tropel a las agencias acreditadas para conseguir alguna de las plazas. “No se entiende que sea un programa para mayores y que tengamos que estar tantas horas de pie. Hay gente que va con bastón o que tiene problemas de espalda y no puede estar tanto rato esperando. Cada año se repite la misma historia y hay que buscar una solución porque esto es insostenible”, lamentó Pilar, mientras explicó que “el año pasado vinimos por primera vez pero cuando nos tocó el turno ya no quedaban destinos, lo que me temo que nos volverá a pasar hoy. Somos dos matrimonios que queremos viajar juntos y por eso no podemos hacer la reserva online”. Otra de las mayores que ayer hacían cola, Rosalía, explicó que “el año pasado fuimos a Roquetas de Mar y a un viaje cultural a Extremadura. Este nos gustaría volver a la costa andaluza pero veremos qué plazas quedarán disponibles porque hay muchísima gente”.