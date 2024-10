Tàrrega reflexiona sobre la soledad

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

Tàrrega conmemoró ayer el Dia Internacional de las Personas Mayores (1 de octubre) con una acción del programa Sempre Acompanyats, impulsado por la Fundació ‘la Caixa’, que en la ciudad ha atendido este año a 101 personas mayores en situación de soledad. Durante un par de horas, todos aquellos que lo desearon pusieron un mensaje reflexionando sobre la soledad en un mural participativo que lució en la plaza de Sant Antoni para dar visibilizar a la soledad. Entre los mensajes se podía leer: ‘Acompanyar dona vida’, ‘Només has d’estar sol si vols’, ‘No et sents sol, sempre acompanyat’ o ‘Estic sola però des que estic a Tàrrega, he conegut gent molt bona, m’han ajudat molt i soc molt feliç’. La confección del mural se completó con una actuación musical a cargo del grupo local Alfi.

Lourdes Baulies, responsable del programa de gente mayor de la Fundació ‘la Caixa’ en Lleida, dijo que “vivir solo no es sinónimo de soledad y esta nos puede afectar a todos en todas las edades”. Baulies explicó que la clave del programa es que ofrece herramientas para afrontar la soledad mientras que la edil de Acción Social, Alba Castellana, puso en valor el programa porque “ofrece una prevención de esta soledad no deseada”.

Ramon Llorens, usuario del programa: «Los recursos son válidos y extensivos a toda la vida»

Es usuario del programa desde hace un año. Lo recomienda porque “los recursos que te aporta son válidos y extensivos a cualquier área de la vida”, destaca. Se inscribió por “casualidad” tras ver un cartel que le llamó la atención. “Me puse en contacto y una técnica me hizo una entrevista y la propuesta me pareció muy coherente y beneficiosa”, relata. Ahora se encuentra en un proceso de jubilación, tiene 64 años y en enero se jubilará. Afirma que “entiendo que esto es un cambio y las herramientas del Sempre Acompanyats me pueden ayudar a superar este proceso de tránsito de la vida”. También apunta que el programa ofrece “recursos y apertura mental” a la vez que te hace ver que “hay muchas formas de enfocar y vivir el cambio de paradigma”. En cuanto a la socialización, destaca que “estoy en ello” y reconoce que “ya he hecho contactos”.