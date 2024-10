Vox pide dos años de prisión para Jair Domínguez por decir que se los combate con "un puñetazo en la boca"

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Vox pide dos años de prisión para el periodista y guionista Jair Domínguez por un supuesto delito de incitación al odio contra su formación para asociarla con el fascismo y hacer un llamamiento a "combatirlos con un puñetazo en la boca" en Catalunya Ràdio en el 2021, según ha adelantado 'eldiario.es' y han confirmado fuentes judiciales a la ACN. El caso había sido archivado pero la Audiencia de Barcelona ordenó su reapertura en junio del 2023. El humorista hizo el comentario en medio del programa 'El matí de Catalunya Ràdio', durante un espacio de humor, el 15 de febrero del 2021. La defensa reitera que no ve delito y la fiscalía ya se pronunció en este sentido.

La defensa de Vox afirma en el escrito que Domínguez, siendo conocedor de la "violencia" de la que era objeto el partido en aquel momento, hizo el llamamiento a combatirlos con un puñetazo y denominó a sus votantes como miembros "de la Cataluña poligonera neonazi". Para la defensa, estas declaraciones forman parte del "discurso del odio", con unas palabras que tienen unas connotaciones "intolerables, hostiles y discriminatorias". Añaden que la voluntad del periodista era "aumentar el clima de violencia y hostilidad" contra su formación.

La denuncia de Vox se dirige también a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para no tomar medidas para supervisar o vigilar que Domínguez pudiera hacer unas declaraciones de este tipo y también para no adoptar posteriormente ninguna medida por evitar su propagación y redifusión. En este sentido, pide una multa de 219.000 euros para la corporación.

De su banda|lado, la defensa argumenta en su escrito los hechos "no son constitutivos de delito" porque "no se cumplen ninguna de las exigencias" porque|para que así sea. Además, cita el atestado de los Mossos d'Esquadra, que valora que el programa no es de referencia para entornos violentos antagónicos ideológicamente a Vox, que pudieran reaccionar a las expresiones hechas por Domínguez y que no tuvo repercusión que pudiera entenderse perjudicial o provocadora. En más, la policía hace constar de lo que se detectó un incremento de denuncias por acciones violentas contra la formación en los días posteriores.

La defensa también recuerda que la fiscalía tampoco vio indicio de delito y que en junio del 2021 se acordó el sobreseimiento provisional de la causa. Por todo ello, pide la absolución de Domínguez.