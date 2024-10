Al Pacino relata el momento en el que estuvo a punto de morir: "No tenía pulso"

Publicado por europa press Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro años después, Al Pacino se ha sincerado sobre su experiencia al contraer el coronavirus. El actor ha revelado que durante la pandemia estuvo a punto de morir, e incluso relató que durante unos segundos no tuvo pulso.

"Lo que pasó fue que no me sentía bien, no estaba bien de una forma inusual. Luego tuve fiebre y me estaba deshidratando y todo eso. Así que logré que alguien me consiguiera una enfermera... pero estaba sentado allí en mi casa y me había ido. Así sin más. No tenía pulso", relató el actor en una entrevista con New York Times en el marco del lanzamiento de sus memorias, un libro que llevará por título Sonny Boy.

"En cuestión de minutos estaban allí, la ambulancia frente a mi casa. Había unos seis paramédicos en la sala, y había dos médicos, y tenían estos trajes que parecían ser del espacio exterior o algo así. Fue algo impactante abrir los ojos y ver eso. Todos estaban a mi alrededor y dijeron: 'Ha vuelto. Está aquí'", rememoró.

La estrella de El Padrino explicó que no vio "una luz blanca ni nada", y señaló que "no hay nada". "No había nada más. Te habías ido. Nunca lo había pensado en mi vida", explicó.

El intérprete admitió que, en esa experiencia cercana a la muerte, su exitosa carrera de más de 50 años fue un "consuelo". "Y tener hijos es un consuelo. Supongo que es natural tener una visión diferente de la muerte a medida que uno envejece. Así son las cosas. Yo no lo pedí. Simplemente llega, como muchas cosas simplemente llegan", opinó. Pacino, de 84 años, tiene cuatro hijos y el más pequeño nació en 2023.

Ganador de un Oscar, premio al que ha estado nominado en nueve ocasiones, y conocido por sus papeles en la saga El Padrino, Serpico, Tarde de perros o Scarface, el intérprete no ha parado de trabajar pese a su edad. Su último largometraje es Modi, Three Days on the Wing of Madness, que se presentó en el festival de San Sebastián y llegará a los cines españoles el 21 de febrero de 2025.