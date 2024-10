Arte urbano en vivo en Balàfia

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Festival de Arte Urbano GAMMA, que se ha ido desarrollando durante toda una semana en el barrio de Balàfia, llegó ayer al final de su primera edición con un “Show Truck” en la Plaza de les Magnòlies, donde tres graffiteros: EMAK, LEIM & KRANE pintaron un camión.

Según la organización del festival, durante siete días se han llevado a cabo una veintena de actividades como talleres, eventos de muralismo y otro tipo de actos a los que asistieron más de 1.500 personas.La edil de Cultura, Pilar Bosch, valoró esta primera edición del festival (sucediendo a A_potFest) como muy positiva ya que “ha llevado el arte a todos los rincones de la ciudad”. Destacó que “el festival no trata solo de democratizar el arte, sino de proporcionar talleres y actuaciones a la gente para que haga uso de su creatividad”. Bosch, que no desveló en qué barrio se celebrará la segunda edición del festival, hizo hincapié en que esta primera propuesta no solo se ha tenido en cuenta a la gente joven, sino que también ha habido talleres para todas las edades, incluida la gente mayor. Por último, remarcó la importancia de llevar a cabo un festival como este: “El arte en la calle es un dinamizador natural de zonas con menos afluencia y una buena excusa para visitar calles y barrios que normalmente no se visitarían”. Por su parte, la directora del festival, Lily Brick, quiso poner sobre la mesa la magnitud del esfuerzo que requiere iniciar un festival como GAMMA asegurando que “hacer un festival de arte urbano englobando tantas disciplinas para que todo el mundo pudiera disfrutar de la experiencia ha significado un esfuerzo muy grande”. También aseguró que “Lleida necesitaba esto”.

Los muralistas Mr Difuz, Smug One, CactuSoup Studio (formado por Francesca Vasile y Blai Baules) e Irene López, que han pintado cuatro murales de grandes dimensiones inspirados en la historia y las reivindicaciones del barrio de Balàfia, esperan acabar hoy su obra, que se puede visitar en la avenida Rosa Parks, número 23, en la calle Escultor Corselles, número 16, en la calle Cartoixà Telm, número 7, y en la calle Alguaire s/n -Avenida Alcalde Porqueres 117, respectivamente.