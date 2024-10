“Si es tóxico, eso no es amor”

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Sensibilizar y prevenir las violencias machistas en clave de humor para llegar a los más jóvenes es el principal objetivo del monólogo Eso no es amor, de la educadora social y especialista en violencia de género Marina Marroquí. Ayer fue la primera sesión del tercer ciclo ‘Artivisme’, impulsado por la sección de igualdad de género Dolors Piera, en el Auditori del Centre de Cultures de la UdL. La clave es abordar la toxicidad del amor romántico y que puede derivar en violencia. Marroquí explicó a SEGRE que el monólogo cumple 10 años y ha llegado a 700 ciudades y a más de 350.000 adolescentes. “Lejos de erradicarlo, el machismo ha mutado para normalizar nuevas violencias entre la adolescencia”. Por ello, la activista instó a seguir con estas iniciativas para que los jóvenes tengan herramientas para poder identificar las primeras señales y tengan “una mentalidad crítica de la sociedad que nos rodea”.

En este sentido, alertó de que “se está normalizando más la violencia física dentro de la pareja, sobre todo la sexual”. Así, explicó que hace 7 años, las historias podían ser “quiero dejar a mi novio porque es celoso y no me deja salir con mis amigas”, y ahora son “si quiero seguir con mi novio me tengo que acostar con sus amigos” o “me tiene que pegar o coger del cuello mientras lo hacemos”. En cuanto a la violencia digital, la educadora social señaló que “ha conseguido ser una herramienta de control las 24 horas y los siete días de la semana”. Al respecto, dijo que hay chicas que “tienen que hacer una videollamada desde la academia para que su pareja sepa dónde están o enviarles una foto en pijama para asegurarse de que no volverán a salir”. Otro tema que abordó Marroquí es el temprano acceso a la pornografía, desde los 8 años. “El 88% contiene violencia física contra las mujeres y erotizar esto hace que tengan conductas violentas en sus relaciones”, remarcó. En la jornada también se analizan los roles de género que se asignan en juguetes, canciones o series. “Nos acaban construyendo como personas y quiero que sepan que la cultura importa”, explicó. Asimismo, cuenta al público su experiencia como superviviente de violencia de género. “Les explico el precio que pagué por creerme ese amor romántico que nos pintaban”, afirmó.

Feminismo gitano y estereotipos de género, en otras dos sesiones

La segunda sesión del ciclo se celebrará el próximo 22 de octubre y estará dedicada a las Males dones, de la compañía feminista La melancómica. Bajo la dirección de Mireia Casado, el Auditori del Centre de Cultures de la UdL acogerá un espectáculo para reír, reflexionar y empoderarse a partir de mostrar las desigualdades y las presiones que sufren las mujeres y dando voz a aquellas que la historia ha calificado como malas, que, según explica la compañía, “son aquellas mujeres libres que no se conforman con el rol que la sociedad patriarcal espera de ellas: ser sumisas, obedientes y calladas”. La clausura del tercer ‘Artivisme’ tendrá lugar el próximo 29 de este mes con el monólogo No soy tu gitana, a cargo de Sílvia Agüero, escritora feminista gitana. En este monólogo, la activista deconstruye la histórica imagen pública de las gitanas: de lógica patriarcal, machista y de dominación, que impacta en su vida de forma muy negativa.