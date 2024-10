La Generalitat reclama la devolución de dinero de la Renta Garantizada cobrado indebidamente

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha enviado cartas a 8.500 familias vulnerables en Cataluña, solicitándoles la devolución de dinero correspondiente a prestaciones cobradas con importes erróneos. La mayoría de estos casos están relacionados con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Según informó el departamento, se ha detectado esta problemática y son conscientes del malestar e inconvenientes que estas cartas pueden generar. No obstante, remarcaron que, de acuerdo con el marco legislativo vigente, las administraciones están obligadas a reclamar la devolución de importes cobrados de forma indebida. Hasta finales de año, se prevé que un millar más de personas reciban esta notificación.

Causas de los pagos indebidos

Raúl Moreno, secretario general de Derechos Sociales e Inclusión, señaló dos motivos principales por los que se han producido estos pagos indebidos:

Las personas beneficiarias han comunicado un cambio en su situación personal y económica, pero la Generalitat ha tardado meses en certificarlo.

Los beneficiarios no han comunicado este cambio, pero la administración lo ha detectado y ahora les reclama el dinero.

Búsqueda de soluciones

"Es responsabilidad de la Generalitat solucionar esta cuestión, es nuestra voluntad no generar a las familias más problemas. Estamos avanzando en diferentes soluciones legislativas para que quede resuelto en los próximos meses", afirmó Moreno. Asimismo, indicó que "no se debe cargar sobre las familias el peso de una administración que no ha actuado con celeridad".

Además, se está trabajando en el rediseño de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta la próxima incorporación del Ingreso Mínimo Vital. Por su parte, la Síndica de Greuges ha abierto una actuación de oficio para investigar esta situación.