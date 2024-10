Las hermanas de Puig Antich agradecen la anulación de su sentencia: "Hace cincuenta años que luchamos por eso"

Publicado por Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

Las hermanas de Salvador Puig Antich, el último condenado a muerte al garrote vil del franquismo, han agradecido este miércoles la anulación de su sentencia en un acto donde el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, les ha entregado también una declaración de "reconocimiento y reparación". "Hace cincuenta años que luchamos por eso, por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Este momento es muy importante para nosotras y estamos emocionadas y sin palabras", ha expresado Inma Puig Antich en la ceremonia celebrada este mediodía en Madrid. Torres, por su parte, ha remarcado que queda anulado tanto el tribunal como la condena del Consejo de Guerra que sufrió el activista anarquista muerto el año 1974.

"Cerramos un capítulo y hoy dormiremos tranquilas, pero mañana ya veremos", ha explicado Montserrat a la prensa. A su juicio, el paso dado por el gobierno español sustituye "de momento" la petición que, desde hace años, dan al Tribunal Supremo para que anule definitivamente la condena a su hermano. Por otra parte, ha dicho que se sienten muy contentas con el formato del acto que ha preparado el ministerio, que ha sido muy breve y sin demasiadas formalidades.

"Los muertos no resucitarán, pero legalmente se quitan todas las culpas que se dieron, y que no eran ciertas. Al menos hay algo de dignidad para una persona que ya no está, y eso es lo que queríamos nosotros", concluyó. Merçona, otra de las hermanas, ha realzado su valor que el gobierno español deslegitime hoy la decisión que tomó el Estado franquista hace medio siglo. "Es un paso que queríamos conseguir, y que no lo teníamos muy claro. Ya era hora", enfatizó.

Un acto "de justicia"

El gesto de desagravio de este miércoles llega después de que en marzo el propio Torres prometiera desde el Congreso que se daría un "reconocimiento personal" a la familia de Puig Antich. Tal y como ha dicho hoy el ministro ante las hermanas del militante antifranquista, el paso dado por el gobierno supone un acto de "reparación, justicia, de no repetición y de verdad" y una muestra de la "democracia consolidada" que tiene hoy España.

"Salvador Puig Antich fue una víctima, y sus familiares también, que le perdieron muy joven", lamentó antes de admitir que el acto tiene un gusto "agridulce" después de tantos años de espera. "Es un gesto que sé que saben apreciar porque supone poner las cosas en su sitio. (...) Desde el lugar donde esté, él sabrá que hoy, en cierto modo, se hace justicia", concluyó.

La reparación legal a Puig Antich llega justo el año en que se conmemora el 50 aniversario de su muerte. De hecho, en los últimos meses se han sucedido los actos de recuerdo y denuncia por su ejecución, la mañana del 2 de marzo de 1974, en la cárcel Modelo de Barcelona.

Puig Antich era miembro destacado del Moviment Ibèric d'Alliberament (MIL), un grupo anarquista que hacía atracos a bancos para financiar sus acciones. De hecho, fue detenido en Barcelona el 25 de septiembre de 1973 después de haber participado de un atraco en un banco en Bellver de Cerdanya. En la detención, un policía resultó muerto por varios disparos de pistola y Puig Antich acabó siendo condenado a muerte.