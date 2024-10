Resaca por el cambio de hora: como evitar que afecte a tu vida cotidiana y tu trabajo

Publicado por Redacció Alcoletge Verificado por Creado: Actualizado:

Falta poco para el cambio de hora del 2024. Será la madrugada del 26 al 27 de octubre cuando tengamos que retrasar el reloj una hora para adoptar el horario de invierno. Un cambio que se hará de madrugada, a las 3 h, por lo cual "ganaremos" una hora de sueño. Pero, para algunas personas, el cambio de hora puede suponer una incomodidad que se trasladará al aspecto físico y mental.

"Nuestro cerebro se adapta bastante bien, pero el impacto del cambio de hora puede ser tener más somnolencia, cansancio, o que al día siguiente nos cueste más conciliar el sueño y tener una pizca de debilitamiento cognitivo: estar más distraídos o con una sensación física de más cansancio, o incluso puede repercutir en el estado de ánimo", explica Diego Redolar, neurocientífico y director de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

¿Por qué se acusa cierto cansancio después del cambio de hora?

Como destaca Rodar, la razón de estas sensaciones es que "puede haber cierta desregulación de los ritmos circadianos", ya que nuestro cerebro está programado para regular cada veinticuatro horas los ritmos biológicos principales, como el ciclo de sueño-víspera y la liberación de determinadas hormonas, como la melatonina o el cortisol. Por eso, si introducimos algún cambio horario que implica alterar este periodo de veinticuatro horas, el cerebro necesitará más tiempo por reajustarse. "Normalmente, necesitamos un día, desde un punto de vista fisiológico, para volver a adaptarnos a este cambio de hora," subraya Rodar. "Pero hay población más vulnerable, como las personas de edad avanzada o los niños, que quizás necesita una pizca más de tiempo para que el cerebro vuelva a regular estos ritmos circadianos de manera correcta", añade.

En general, la sensación de cansancio, somnolencia o debilitamiento mental que sufren algunas personas durante la jornada siguiente al cambio de hora, comparable a una "resaca", es un proceso temporal que simplemente evidencia que su cerebro necesita adaptarse a la nueva situación. "El impacto que puede tener el cambio de hora en la salud de las personas es pequeño", tranquiliza al experto, subrayando que se trata de un proceso natural y temporal.

No obstante, esta es una cuestión polémica que, en España, llevó al gobierno a encargar a una comisión el estudio de la reforma de la hora oficial, que elaboró un informe sobre este tema. Su respuesta fue que había que evitar un "cambio precipitado en los husos horarios mientras no haya un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta". Según señalaron entonces desde esta comisión, "después de mantener el horario actual durante ochenta años, la población española ha desarrollado una adecuación a este horario y no hay bastantes razones por modificar-lo".

En paralelo, la Unión Europea debate desde hace años sobre la posible supresión del cambio de hora estacional bianual. El Consejo Europeo ya presentó, en el 2018, un proyecto para eliminar los cambios de hora, secundado por el Parlamento un año después. El proceso está a la espera de la decisión del Consejo, en el que se requiere una mayoría cualificada de los Estados miembros que, hasta ahora, se ha resistido, por lo cual los europeos seguimos cambiando la hora dos veces el año. Este hacer nos invita a conocer fórmulas para que la población potencialmente más afectada por estos cambios pueda reducir su impacto en su vida cotidiana.

Como adaptarse al cambio de hora

Aunque la mayor parte de la adaptación al cambio de hora depende del propio cuerpo y de este periodo de tiempo necesario para ajustarse, sí que podemos ayudar al hecho a que sea un proceso más cómodo y rápido, como explica un artículo publicado en el blog de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC en el cual participa como experto el mismo Diego Redolar.

Así, entre las principales medidas que podemos adoptar, está el respeto a las rutinas habituales, sobre todo las referentes a la hora habitual de irse a dormir. Otro consejo para adaptarnos al cambio de hora puede ser mantener la mente ocupada, una cosa que algunos expertos sugieren que hagamos mediante actividades al aire libre. Salir a dar un paseo es un método sencillo para vaciar la mente, pero también se puede optar por el ejercicio físico y el deporte, o por actividades relajantes antes de meternos en la cama. Finalmente, podemos prestar atención a la alimentación escogiendo para este día de adaptación una dieta ligera basada en alimentos de temporada.

La realidad es que el cambio de hora puede suponer una incomodidad durante el primer día, pero con un poco de adaptación ayudaremos a nuestro cerebro a gestionarlo mejor para pasar página rápidamente.