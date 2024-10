Una empresa de detergente ecológico creada por un joven leridano ya factura más de 10 millones

Publicado por María Cabello Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Hace cuatro años que el joven leridano Lluís Montull se propuso cambiar la forma de hacer la colada. Junto a su socio David Weiss creó en 2020 Natulim, un innovador detergente en formato de tiras biodegradables y 100% libre de plásticos. Desde entonces la firma no ha parado de crecer y a finales de 2024 prevé superar los diez millones de euros en facturación. “Nos dimos cuenta de que el mercado de productos de limpieza hacía prácticamente cincuenta años que no evolucionaba y todavía estaba atascado en los plásticos de un solo uso, de los que solo un 20% acababan en las plantas de reciclaje. Empezamos a tirar del hilo y dimos con el formato del detergente en tiras, que justo acababa de aparecer en Estados Unidos y en Europa todavía no existía”, recuerda Montull, un ingeniero de telecomunicaciones que anteriormente trabajaba en una empresa tecnológica haciendo consultoría de datos.

“Comenzamos a buscar fábricas y encontramos una en Asia. Al principio llevábamos todo el negocio desde casa: preparábamos los encargos y nosotros mismos llevábamos los paquetes a Correos. Parte de las comandas también se hacían desde la casa de mi abuela, en Lleida”, explica este leridano, mientras apunta que “la idea de las tiras detergentes para eliminar los plásticos de un solo uso y reducir la huella de carbono en un 90% generó un impacto entre la gente y empezamos a vender cada vez más”. Después de un año de I+D, en septiembre de 2023 trasladaron su centro de producción a Taradell, donde fabrican detergente para el Estado español y también para otros países como Portugal, Francia, Italia o Chile.

“Es la primera fábrica de Europa de detergentes en tiras y su sede se encuentra en Lleida”, dice Montull, al tiempo que destaca que la gama de productos ecológicos se ha ido ampliando hasta incorporar limpiasuelos, lavavajillas y perfumes para la ropa, entre otros muchos. “Queremos romper con la idea de que lo ecológico no funciona. Empezamos vendiendo online y ahora estamos tiendas físicas como Plusfresc, Bon Preu, PrimaPrix o Alcampo”, detalla. Natulim cuenta actualmente con 35 empleados, con una apuesta importante por el servicio de atención al cliente. A cinco años vista, explica que “nuestro objetivo es consolidarnos como la marca de detergente de referencia en Catalunya y España”.