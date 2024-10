Tom Holland protagonizará el nuevo proyecto de Christopher Nolan junto a Matt Damon

Publicado por europa press Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque de momento los detalles que se conocen de la nueva película de Christopher Nolan son pocos y llegan a cuentagotas, solo unos días después de la confirmación de que Matt Damon protagonizará el filme, se ha revelado el fichaje de Tom Holland, también en un papel principal. La cinta, que por el momento no tiene título oficial, llegará a los cines el 17 de julio de 2026.

La película se está gestando en Universal, estudio con el que el cineasta británico vuelve a colaborar tras el éxito de Oppenheimer, filme que en la pasada edición de los Oscar se alzaba con siete premios, incluyendo el de mejor película y mejor dirección y en el que Damon encarnó a Leslie Groves, el alto mando del ejército estadounidense a cargo del Proyecto Manhattan.

Ni el director ni la compañía han ofrecido comentarios sobre la trama del nuevo filme, pero tal y como recoge The Hollywood Reporter, las fuentes apuntan que no se ambientará en el presente y, según informó Variety, es posible que suponga la vuelta del realizador a uno de sus géneros preferidos, el cine de espías. También se sabe que no será el remake de la serie británica de 1967 El prisionero, como se venía especulando.

Aparte de su papel en Oppenheimer, Damon también apareció brevemente en Interstellar, como el doctor y astronauta Hugh Mann, por lo que esta sería su tercera colaboración con Nolan. En cambio, el fichaje de Holland supone la primera vez que el intérprete trabajará con el oscarizado cineasta.

Por otro lado, el actor que da vida a Spider-Man en el Universo Cinematográfico Marvel tiene pendiente rodar la cuarta entrega del héroe arácnido, cuyo guión ya ha leído, por lo que tendrá que compaginar ambos proyectos en 2025. Además, es de esperar que el intérprete tenga un importante papel en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 1 de mayo de 2026.