Catalunya reforzará los mecanismos para prevenir inundaciones

Protecció Civil de la Generalitat, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) revisarán y reforzarán los mecanismos para prevenir inundaciones en Catalunya. Lo ha explicado este jueves en una rueda de prensa la directora de Protecció Civil, Marta Cassany; la directora del SMC, Sarai Sarroca, y el director del Área de Gestión Territorial de la ACA, Diego Moxó, en la que han presentado un nuevo plan para minimizar el riesgo de inundaciones repentinas.

Cassany ha apuntado que las inundaciones son la primera causa de pérdidas económicas y humanas "entre todos los riesgos graves en Catalunya" y que hay estudios que indican que en los últimos 40 años han muerto más de 100 personas por inundaciones en territorio catalán, la mayoría cuando intentaban cruzar rieras y zonas inundables.

Las inundaciones repentinas se explican porque en Catalunya hay una orografía desfavorable y unos cursos fluviales "muy cortos y con gran pendiente", con poca agua y que crecen de forma repentina.

Cassany ha precisado que un 9% de la población catalana –más de 700.000 personas– viven en una zona inundable, y ha destacado que, desde Protecció Civil, quieren sensibilizar a la población de los riesgos y de la importancia de autoprotegerse a través de una campaña informativa; incentivar a los municipios para que tengan planes municipales sobre las inundaciones, y revisar los criterios del plan Inuncat.

Sarroca (Meteocat) ha detallado que el grado de predicción de los avisos son "bastante acertados, pero el clima mediterráneo es difícil de predecir", por lo que han estudiado varias medidas para mejorar la predicción y evitar incidentes por las inundaciones.

Medidas

Entre otras medidas, Sarroca ha detallado que están trabajando para cambiar los umbrales de lluvia; añadirán un nuevo aviso para alertar de lluvias intensas que pueden durar hasta 3 horas, y prevén renovar los 4 radares tecnológicos para mejorar las predicciones meteorológicas, empezando por el de Vallirana (Barcelona) a finales de 2025.

Actualmente existe el aviso de precipitaciones intensas en 30 minutos y el de durante 24 horas, por lo que "próximamente" alertarán de lluvias que pueden durar hasta 3 horas: "Este nuevo aviso responderá a situaciones meteorológicas que cada vez son más frecuentes, tipo las inundaciones en Alcanar (Tarragona) en 2021".

Además, ha recordado que hay una aplicación de Meteocat para tener "el radar en el bolsillo", que de mayo a septiembre se han descargado 97.379 usuarios de dispositivos Android y 50.000 de IOS.

ACA

Desde la ACA, Moxó ha explicado que trabajan en tramos con riesgo de inundación significativo y hacen una cartografía de inundabilidad, y ha apuntado que actualmente en Catalunya hay 700 kilómetros que presentan riesgo de inundación "evidente". "Iniciaremos un proyecto a finales de 2026 o principios de 2027 para tener la cartografía para que todos los núcleos puedan tener datos aproximados de inundación", ha anunciado, y ha destacado que el presupuesto de la ACA por inundaciones hasta 2027 es de 127 millones de euros.

Además, intentarán mejorar en zonas no urbanas la calidad de los cauces de los ríos para "hacer que el funcionamiento hidráulico sea mejor" y, en caso de inundaciones, trabajarán en tiempo real con Protecció Civil y harán actuaciones de emergencia para recuperar el estado de los cauces una vez acaben las precipitaciones.

Moxó ha sostenido que la ACA se ha suscrito a convenios con ayuntamientos para redactar proyectos de mejora de drenajes urbanos y corregir "riesgos evidentes", además de estar en contacto con los consistorios para mejorar la canalización de los torrentes, como en el caso de Castelldefels y Cabrera de Mar (Barcelona).

Plan contra inundaciones

Al ser preguntados por los municipios que tienen en vigor un plan contra inundaciones, el subdirector de Programas de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha detallado que hay 521 municipios catalanes obligados a elaborar este plan: 224 municipios lo tienen hecho y en vigor; 237 pendientes de revisar y 60 que no lo han hecho nunca. "Es importante que los municipios con riesgo elevado hagan el plan, si no hay un riesgo para la población", ha manifestado Delgado, y ha recomendado no construir en zonas de alto riesgo de inundaciones.

En caso de inundaciones, ha recordado que desde Protecció Civil se envía una alerta con recomendaciones de cómo actuar a los teléfonos móviles de los usuarios afectados por las lluvias intensas.