La zona del cementiri de Lleida reservada per als musulmans, que són enterrats en terra. - XAVIER SANTESMASSES

Trasladar a un musulmán fallecido a su país de origen cuesta entre 7.000 y 8.000 euros, según indica Norddine, presidente de la comunidad magrebí de Guissona, por lo que la mayoría de miembros de este colectivo pagan un seguro para el deceso. La mesa de cohesión de Guissona, formada por los representantes de las distintas comunidades y entidades locales, dedicó el jueves su reunión periódica a tratar las necesidades, prioridades y ritos de cada una en materia de sepelios.

Cada colectivo tiene sus tradiciones, que practica como puede. Norddine y Teo -representante de la comunidad senegalesa señalan para el traslado de fallecidos con pocos recursos se recurre a los donativos. Pide que Guissona, igual que hace Lleida, habilite espacios en el cementerio para los diferentes ritos. El musulmán establece que la sepultura debe estar en el suelo, no en un nicho, y los entierros son el mismo día del fallecimiento, excepto si este tiene lugar de noche, cuando se espera al día siguiente. Stefan Ivancinc, de la comunidad rumana ortodoxa, explica que en su caso el muerto pasa tres días en casa antes de ser enterrado y no usan los tanatorios. Añade que, aparte del coste, en los traslados a Rumanía y Ucrania hay grandes trabas burocráticas, y detalla que las sepulturas están en el suelo. Su religión prohíbe la incineración, por lo que si se hace no se celebra la misa funeral.

El Islam tampoco la permite. Asimismo, Norddine comenta que los rituales musulmanes tienen un mayor sentimiento. Detalla que cuando pasa el coche fúnebre por la calle la gente se sitúa enfrente del mismo con la cabeza bajada en señal de duelo. En cambio, la comunidad sudamericana tiene costumbres parecidas a las españolas. El colombiano Ferran Chilaua afirma que “lo que más cambia es la forma del duelo, rezos y celebraciones de los aniversarios”. Según Antonio Condal, de la entidad Sèniors Guissona, con el tiempo las nuevas generaciones harán que se cambien las costumbres. Recuerda que antiguamente en Guissona en los funerales se separaban hombres y mujeres, lo que hoy en día no tiene ningún sentido