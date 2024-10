El Black Friday divideix els espanyols: meitat ho espera amb interès, meitat no ho té al cap

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Black Friday, un dels dies de compres més esperats de l’any, continua mantenint el seu poder de convocatòria, però no de la mateixa manera per a tothom. Un nou estudi realitzat per ShopFully, líder europeu en màrqueting Drive to Store, en col·laboració amb YouGov, revela una interessant divisió generacional entorn d’aquest esdeveniment comercial: mentre que el 75% dels joves entre 18 i 24 anys ja està planificant les seues compres per aprofitar les ofertes, només el 37% dels majors de 55 anys mostren interès a participar.

Meitat ho espera amb interès, meitat no ho té al cap

El 52% de la població espanyola té previst comprar durant el Black Friday, mentre que un significatiu 30% encara no ha decidit si participarà i un 18% ja ha descartat la idea per complet.

La indecisió s’accentua especialment entre els majors de 55 anys, amb un 38% que no té clar si aprofitaran les ofertes, mentre que el 26% afirma rotundament que no realitzarà compres.

Què motiva els espanyols a comprar durant el Black Friday?

Les principals raons per aprofitar aquest dia de descomptes són la compra de regals de Nadal (31%) i l’oportunitat d’adquirir articles d’alt valor amb preus reduïts (30%). A més, un 16% dels enquestats admet que recorrerà al Black Friday per donar-se un caprici. La despesa mitjana prevista és de 185 euros, i més de la meitat dels consumidors (59%) planeja limitar el seu pressupost a 200 euros.

La inflació i les ofertes poc atractives frenen els consumidors més cauts

Per a aquells que dubten o directament no participaran en el Black Friday, les raons són clares: un 27% culpa a l’augment de preus a causa de la inflació, i un 26% considera que els descomptes no són prou atractius. Altres factors inclouen la falta de temps per comparar ofertes o el simple desinterès en l’esdeveniment.

La planificació varia: entre la impulsivitat i la recerca anticipada

El comportament dels consumidors també difereix quant a la planificació de les seues compres. Un 43% comença a buscar ofertes entre una i dos setmanes abans del Black Friday, mentre que un 36% es deixa portar per compres impulsives el mateix dia, especialment en botigues online (25% en comparació amb l’11% en botigues físiques). D’altra banda, un 12% comença a comparar preus amb gairebé un mes d’antelació.

El desinterès pel Black Friday creix, però els joves i les rendes baixes encara ho veuen com una oportunitat

L’estudi també reflecteix un lleu descens en l’interès pel Black Friday en els últims anys. Un 38% dels consumidors ha perdut interès en aquest esdeveniment, principalment per la percepció que les ofertes són menys atractives (22%) o per la reducció del seu poder adquisitiu (9%). No obstant, els joves i les persones amb ingressos més baixos continuen sent els grups més entusiastes, ja que són més sensibles a les oportunitats de descompte.

"El Black Friday d’aquest any es presenta amb un panorama mixt: mentre que els joves i aquells amb menor poder adquisitiu continuen sent fidels a les compres, els grans i aquells més crítics amb les ofertes semblen cada vegada més allunyats de l’esdeveniment. Amb una despesa mitjana prevista de 185 euros, els retailers i marques hauran de ser estratègics en les seues ofertes per atreure aquells consumidors més escèptics. Una oferta més personalitzada pot marcar la diferència i maximitzar l’èxit de les campanyes", assenyala Damián Blanco, country mànager Iberia a ShopFully.