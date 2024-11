Deportes sin barreras con Down Lleida

Foto de grupo de los deportistas de la asociación Down Lleida y los voluntarios de CaixaBank. - DOWN LLEIDA

La asociación Down Lleida ha recibido una aportación de 10.000 euros de la Fundació ‘la Caixa’ para fomentar la práctica deportiva de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Desde 2011, la entidad desarrolla junto a la Associació de Voluntaris de CaixaBank en Lleida un proyecto deportivo dirigido a socios de entre 16 y 50 años. Los equipos de Asvolcall Down Lleida comparten encuentros con otros deportistas de toda Catalunya a través de las competiciones que organiza la Federació ACELL.