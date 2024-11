Qué ver en la Fiesta del Cine en Lleida?

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Este lunes comenzó la 23ª edición de la Fiesta del Cine en casi 350 cines de toda España, que suman más de mil pantallas y que ofrecen entradas a solo 3,50 euros hasta el jueves. Como en ocasiones anteriores, esta celebración del cine en otoño y primavera ha sido respaldada en la provincia de Lleida por complejos como JCA Alpicat, con 16 salas, y Cinemes Majèstic de Tàrrega, del Circuit Urgellenc, ambas integrantes de la Federación de Cines de España (Fece), impulsora de la campaña junto con la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) y el apoyo del Ministerio de Cultura. Es importante recordar que los cines de Circuit Urgellenc en otras localidades de Lleida no están abiertos entre semana, aunque ofrecen entradas con descuento los lunes como “día del espectador”. En la ciudad de Lleida, las salas de Screenbox también participan de esta iniciativa, sumándose a la oferta de entradas rebajadas.

En esta edición los espectadores pueden disfrutar de algunos de los títulos más esperados del momento, como:

Jurado Nº2

La nueva película de Clint Eastwood es un thriller judicial donde un jurado se enfrenta a un dilema moral: al ser seleccionado para un juicio, descubre que es responsable de la muerte de la víctima juzgada. Atrapado entre su conciencia y su deseo de ocultar la verdad, el protagonista trata de manipular al jurado para evitar una condena sin confesar su crimen. Eastwood, mezcla suspense con reflexiones profundas sobre la verdad, la moral y la culpa en una historia llena de tensión. Recuperando el estilo de los thrillers de los años 90, Eastwood explora temas como la ambigüedad moral y las fallas del sistema judicial. En JCA Alpicat, Screenbox Lleida, Urgellenc (Tàrrega).

Anora

Una comedia dramática con guiños a Pretty Woman. Anora, una joven prostituta de Brooklyn, tiene la oportunidad de vivir una historia a lo Cenicienta cuando conoce e impulsivamente se casa con el hijo de un oligarca ruso. Cuando la noticia llega a Rusia, su cuento de hadas se ve amenazado, ya que los padres parten hacia Nueva York para intentar conseguir la anulación del matrimonio. En JCA Alpicat.

La habitación de al lado

En la nueva de Pedro Almodóvar, el director manchego presenta la historia de Ingrid y Martha, que fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Martha en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y, después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero extrañamente dulce. Primer largometraje rodado íntegramente en inglés de Pedro Almodóvar. En JCA Alpicat.

Escape

Un thriller de Rodrigo Cortés avalado por Martin Scorsese. N. es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior. N. no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo. Dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito? En JCA Alpicat i en Screenbox Lleida, donde hoy estará presente el director, Rodrigo Cortés.

Salve Maria

María, una joven escritora que acaba de ser madre, se topa con la noticia de un suceso estremecedor: una mujer francesa ha ahogado a sus gemelos de 10 meses en la bañera. María se obsesiona con la infanticida y a partir de ese momento, la sombra del infanticidio la acechará como una vertiginosa posibilidad. En Screenbox Lleida.

Otras propuestas son Terrifier 3, tercera entrega de la saga acerca del payaso Art; Venom 3: El último baile; Infiltrada; Joker: Folie a deux; Robot Salvaje o Smile 2.