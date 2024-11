Cáncer de pulmón, a debate en Lleida

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Saló Víctor Siurana de la UdL acogió ayer la tercera edición del congreso Lo Pulmó, que congregó a expertos de diferentes disciplinas para ofrecer una visión multidisciplinar y abordar los retos del tratamiento de los pacientes del cáncer de pulmón y también de sus familiares y entorno. Una iniciativa organizada en colaboración con The Ricky Rubio Foundation, UOMI Cancer Center y Clínica Mi Tres Torres.

El doctor Santiago Viteri, director médico de UOMi Cancer Center, director Ejecutivo de Pratia Sirius y asesor científico de The Ricky Rubio Foundation, señaló ayer que este año el congreso ha querido “enfatizar” el cuidado que se ofrece a los pacientes y a sus familiares, para ponerlos en el centro de la atención, además de abordar las diferentes novedades terapéuticas y los retos de futuro. En este último sentido, señaló que uno de los principales problemas en cáncer de pulmón es que, a pesar de ser uno de los “más frecuentes y mortíferos”, no cuenta con los recursos de financiación que sí tienen otros tumores como el de mama. Así, destacó que solo el 20% de los tumores de pulmón se diagnostican en etapas iniciales “cuando se pueden curar”, aunque alertó que, incluso en estos casos, “el porcentaje de curación es muy bajo”. De esta forma, señaló que “el gran reto es que la gran mayoría de los casos de cáncer de pulmón se diagnostiquen en fases iniciales, ya que ahora en el 80%, los pacientes ya tienen metástasis”. Asimismo, Viteri destacó que existe “un gran estigma” en este tipo de tumores, ya que al paciente “se le achaca haber sido fumador, cuando esto es un problema de salud y no un defecto de la persona”. Por este motivo, resaltó la importancia de una mayor concienciación en la sociedad “para combatir este estigma y lograr un diagnóstico más precoz”. En el congreso participaron profesionales de diferentes ámbitos como Luís Paz-Ares, jefe de oncología del Hospital 12 de Octubre, y Antonio Calles, oncólogo del Hospital Gregorio Marañón. También hubo diferentes ponencias como la que abordó un neumólogo sobre las otras enfermedades que sufren los pacientes de cáncer de pulmón, como la EPOC o la insuficiencia respiratoria, así como los problemas logopedas por la pérdida de la voz.

«También se debe cuidar a la familia y al entorno de los pacientes»