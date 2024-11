Down Lleida reconoce la contratación de sus usuarios

Down Lleida distinguió ayer a la AFA de la escuela Països Catalans, Brico Depot y Transports Trota. - GERARD HOYAS

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La asociación Down Lleida distinguió anoche a la Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de la escuela Països Catalans de Lleida, Brico Depot y Transports Trota con los Premis Integra XXI. El restaurante La Fonda del Nastasi acogió la cena anual de la asociación y la ceremonia de entrega de estos galardones, que tienen como misión reconocer a las empresas y entidades que fomentan la contratación en el mercado laboral ordinario de personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales. Durante la celebración también se hizo entrega del pin de honor de Down Lleida. Por otra parte, se presentó el calendario solidario de la asociación para 2025, obra de los fotógrafos Julián Garcia y Reinald Pomés.

Según destaca la entidad, que en 2003 puso en marcha el proyecto Integra XXI de inserción sociolaboral, “la integración laboral es un medio para que las personas con discapacidad consigan elaborar su propia identidad y puede construir su proyecto de futuro”. El año pasado, Down Lleida ofreció apoyo a setenta usuarios en edad laboral.