Cómo proceder ante una multa de tráfico que consideras injusta en España

¿Alguna vez te han puesto una multa de tráfico en España que consideras totalmente injustificada? ¿O quizás has cometido una infracción y ahora no sabes qué hacer al recibir la denuncia? Tranquilo, no estás solo. Según la OCU, muchos conductores se enfrentan a esta situación y se preguntan cuál es la mejor forma de proceder.

Lo primero que debes saber es que no recibirás directamente una multa, sino una denuncia por la supuesta infracción cometida. Esta puede llegar personalmente en el acto por parte del agente que te denuncie, a través de un mensaje en tu DEV (Dirección Electrónica Vial) si la tienes, por correo postal a tu domicilio o, en último caso, a través del BOE si no se ha podido practicar la notificación por las vías anteriores.

Una vez recibida la denuncia, dispones de 20 días naturales para decidir si pagas la multa con descuento o presentas alegaciones. Si optas por el pago reducido, renuncias a discutir la multa y solo podrías tratar de impugnarla posteriormente por vía judicial, lo cual rara vez compensa económicamente. En cambio, si decides alegar, podrás aportar pruebas para demostrar que la multa es improcedente o que la infracción no reviste la gravedad señalada.

¿Qué ocurre si presento alegaciones?

Tras estudiar tus alegaciones y pruebas, los instructores del caso trasladarán al órgano resolutorio una propuesta de resolución. Si esta incluye hechos, alegaciones o pruebas distintas a las que tú presentaste, te la enviarán para que puedas hacer nuevas alegaciones en un plazo de 15 días naturales.

Finalmente, se dictará una resolución definitiva que podrá estimar tus pretensiones y anular la denuncia, o bien desestimar tus alegaciones y confirmar la sanción. En este último caso, tendrás 15 días para pagarla. Si no lo haces, ni tampoco interpones un recurso potestativo de reposición o un recurso contencioso-administrativo, se iniciará el cobro por vía de apremio.

¿Y si la multa me llega ya en apremio?

Esto puede ocurrir si no te has enterado de la denuncia publicada en el BOE o si en algún momento del procedimiento no has cumplido con la obligación de actuar o pagar. También en estos casos puedes defenderte, aunque solo por unas causas tasadas.

En definitiva, ante una multa de tráfico injusta en España no estás indefenso. Pero es importante conocer los plazos y las distintas opciones que tienes en cada fase del procedimiento sancionador. Si necesitas orientación, no dudes en consultar a expertos en la materia o a organizaciones especializadas en la defensa de los consumidores, como la OCU.