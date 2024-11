La prensa comarcal se reivindica como antídoto contra la desinformación

Publicado por redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Una setentena de profesionales de la comunicación venidos de toda Cataluña se han reunido este viernes en el Movistar Centre de Barcelona para participar en la 11.ª edición del Día de la Prensa Comarcal que organiza la ACPC, de la cual es asociado SEGRE.

La jornada de este año tenía por lema la pregunta ¿El periodismo está en peligro?, y para contestarla se habían programado tres charlas con la experta en Tecnología de la Información Karma Padrón; el analista de discursos del odio Miquel Ramos, y la especialista Inteligencia Artificial Montserrat Rigall.

Karma Padrón ha hablado del potencial de comunicar los datos abiertos con varios ejemplos de su trabajo a la Fundación Visualización para la Transparencia (VIT), el cual consiste en “convertir datos públicos de varios organismos que a priori son complejos, en un formato comprensible, para poder tomar las mejores decisiones en situaciones de crisis”, como la pandemia de la Covid, la sequía, el cambio climático o los feminicidios.

Por su parte, Miquel Ramos, que por motivos personales ha tenido que hacer su charla por videoconferencia, ha hablado de los hechos sucedidos a la Comunidad Valenciana con la DANA, los cuales han servido para, por una parte, ver que “el periodismo ha hecho un gran servicio público”, pero también “para poner en evidencia que la desinformación ya forma parte de nuestra vida, y como cuesta combatirla. Hay que decirlo, WhatsApp, Telegram o Facebook, no son medios de comunicación. Y lo mismo con tantas páginas web de pseudoperiodismo sin ningún tipo de control deontológico”.

Montserrat Rigall ha explicado algunas formas de como la IA puede ayudar al periodismo “lejos del discurso apocalíptico de los últimos tiempos” por ejemplo, “personalizando contenidos, automatizando tareas, midiendo grandes volúmenes datos de forma fácil o disponiendo de un chatbot”. Y ha explicado el funcionamiento de algunas herramientas como Perplexity, Speech to Text, Bard o Eleven Labs para transcribir entrevistas, crear imágenes sin derechos de autor o para clonar voces, entre otros. Y lo ha remachado diciendo que “la IA no viene a sustituirnos, viene a complementarnos”.

El presidente de la ACPC, Francesc Fàbregas, en su parlamento ha recordado que “la prensa comarcal cada día se pondrá más en valor, porque sin ningún tipo de duda es la más rigurosa y objetiva, nosotros no nos podemos equivocar, porque nuestra comunidad no nos lo perdonaría y perderíamos la credibilidad”. Fàbregas también ha pedido regular la presencia de webs de noticias no gestionadas por periodistas.

Con respecto a la parte institucional, Marc Melillas, director general de Medios de Comunicación, ha clausurado el acto diciendo que “es fundamental por parte de la Administración poner en valor y garantizar la credibilidad del trabajo que hacéis los medios de comunicación ante la desinformación”.