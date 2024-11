Declaran improcedente el despido de un empleado de Mercadona por comerse una croqueta destinada a la basura

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha dictaminado como improcedente el despido de un empleado de Mercadona en Talavera de la Reina (Toledo), quien fue sancionado tras consumir una croqueta que iba a ser desechada. Según la sentencia emitida el pasado 15 de octubre, no hubo intención de lucro ni apropiación indebida por parte del trabajador, que llevaba 16 años en la empresa.

El incidente ocurrió el 8 de julio de 2023, cuando el empleado consumió una croqueta sobrante que iba a ser retirada como residuo. Días después, tras el reporte de una compañera a su superior, la cadena de supermercados tomó la decisión de despedirlo, considerando el acto como una falta muy grave.

Mercadona justificó su decisión señalando que el trabajador era plenamente consciente, gracias a la formación recibida, de que el consumo de productos del establecimiento, incluso aquellos destinados a la basura, estaba prohibido sin previo pago.

La sentencia del TSJCLM subraya que la croqueta tenía un valor insignificante, ya que no podía volver a comercializarse al público. Además, argumenta que el convenio laboral se refiere a "productos" en plural, no a un único artículo consumido. Asimismo, el tribunal concluyó que no existía ánimo de lucro, dado que el producto carecía de valor en el mercado en el momento de su consumo.

El tribunal también destacó que el despido carecía de proporcionalidad, especialmente porque varios empleados admitieron haber consumido en ocasiones productos retirados del inventario.

Este fallo representa un precedente importante para casos laborales similares, destacando la necesidad de evaluar cada situación con proporcionalidad y considerando el contexto y el impacto real de las acciones.

Mientras tanto, Mercadona ha evitado pronunciarse públicamente sobre la sentencia, pero la empresa sigue defendiendo sus políticas internas de consumo y manejo de productos, alegando la importancia de mantener estándares y procedimientos claros.