El Govern no retira la medalla al excomisario de Lleida que asesinó a dos exparejas

La Generalitat asegura que no ha retirado, porque no puede, la medalla de bronce al mérito policial con distinto azul que le otorgó la Direcció General de la Policia de Catalunya a Juan Fortuny de Pedro, excomisario de la Policía Nacional, que fue jefe de este cuerpo en Lleida entre 2012 y 2016, y que asesinó el pasado agosto a sus dos exparejas en Castellbisbal y Rubí antes de suicidarse. En una reciente respuesta parlamentaria a una pregunta de una diputada de Junts, la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, resume que “dentro del marco jurídico actual, no existe ninguna vía posible para proceder a la retirada de la medalla otorgada al excomisario”.

En su respuesta, el departamento de Interior expone varios motivos y decretos a los que se podría acoger, aunque insiste en que, actualmente, ninguno de ellos incluye la posibilidad de retirar esta condecoración que se le otorgó en 2009. Asimismo, señala que la medalla de bronce se le otorgó a Fortuny por “determinadas actuaciones que protagonizó en el ejercicio de sus funciones como comisario de la Policía Nacional” y que estos motivos se incluyeron en la propuesta de resolución “que se dictó de conformidad con el procedimiento”. Sin embargo, Interior recuerda que, al acabar la anterior legislatura, se encontraba en tramitación un proyecto de decreto de regulación de la uniformidad, de los elementos de identificación y de los reconocimientos de los Mossos que, entre otros aspectos, proponía que la persona titular de la conselleria pudiera resolver retirar los reconocimientos en casos como el del excomisario.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 20 de agosto, cuando el policía, jubilado jubilado el pasado año, asesinó con un arma de fuego a su expareja desde hacía unos días en Rubí, y después a su exmujer, de edad similar, en Castellbisbal, para posteriormente suicidarse con la misma arma. Tras el doble asesinato, la Paeria anunció que iniciaría los trámites para retirar las condecoraciones otorgadas al excomisario.

Fue cesado por ‘desaveniencias’ con la subdelegación

Juan Fortuny de Pedro fue el jefe de la Policía Nacional en Lleida entre 2012 y 2016, año en el que fue destituido después de unas desaveniencias con la subdelegada del Gobierno central en aquel momento, Inma Manso (PP). Fortuny fue trasladado a Tarragona y la causa oficial de su cese fue por “falta de confianza”. Sin embargo, el comisario llevó su destitución a los tribunales al considerar que había sido “arbitraria” y por “criterios políticos”. El TSJC avaló su recurso, en el que denunció que la subdelegación intentó influir para que las prácticas de tiro del cuerpo se hicieran en un complejo que era propiedad de un compañero de partido de Manso. También apuntó que le destituyeron después de invitiar a autoridades, entre ellas el entonces alcalde de Lleida Àngel Ros, a un acto, ante lo que la subdelegada, según el comisario, le ordenó que anulara todas las invitaciones.