La 3ª Caminada per la Convivència promoverá los derechos humanos

La 3ª Caminada per la Convivència se presentó ayer en Lleida.

La tercera edición de la Caminada per la Convivència, organizada por Integra Lleida y la Paeria, tendrá lugar el domingo 22 de diciembre bajo el lema Cada pas compta, caminem per un món més just i solidari. Consistirá en un recorrido de cinco kilómetros por el parque de la Mitjana y promoverá la interculturalidad y la actividad física. La propuesta forma parte de los actos programados con motivo del Dia dels Drets Humans, previsto para el 10 de diciembre.