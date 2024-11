«Quiero que la tragedia de las residencias no se olvide» - MAGDALENA ALTISENT

¿Cómo surgió la idea de hacer este documental?

Leí el libro Morirán de forma indigna de Alberto Reyero, el que fuera consejero de Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid durante la pandemia. Era tan triste, me dejó tan alucinado, que había momentos en los que tenía que parar. Se me ocurrió que tenía que hacer un documental sobre ello y me puse en contacto con Reyero para entrevistarle.

¿Cómo cuenta una historia que ya ha sucedido y que es irrepetible?

Esperemos que así sea, pero sí: ese era mi dilema. Utilicé las imágenes de la comisión ciudadana de septiembre de 2023 en la Asamblea de Madrid, en la que participaron familias afectadas, trabajadoras de las residencias y el propio Reyero. También conté con la participación de Manuel Rico, periodista que investigó a fondo las residencias y la pandemia, así como otras imágenes de plenos y una comisión de investigación que me permitieron hilar la historia.

¿Se topó con algún impedimento para acceder a la información?

No. Cuento unos hechos de los cuales existen registros y datos que son de acceso público.

En el documental, usted no da su opinión sobre lo sucedido.

Quería hacerlo objetivo y aportar datos de manera ordenada. Me siento orgulloso de que el producto final sea fácil de digerir, para quienes lo vivieron en sus carnes y también para los que desconocían lo sucedido en los centros geriátricos en 2020.

Es un tema delicado.

La tragedia tiene caras y nombres, por eso la intenté contar con respeto y sin entrar en detalles escabrosos, para que no caiga en el olvido.

¿Qué le transmite la gente tras ver el resultado?

Los coloquios son interesantes porque hay gente que comparte su experiencia y te das cuenta de que lo que pasó en Madrid también se vivió en el resto de España. También vi que la herida de las familias no se ha cerrado, en parte por la inacción política, y a algunas el documental les ayuda a asimilar lo sucedido. El éxito que está teniendo se lo debo a la red de asociaciones como Marea Residències y Marea Pensionista en Lleida.