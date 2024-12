Subastan documentos inéditos que contienen la verdadera historia sobre la ruptura de los Beatles

Más de 300 páginas de documentos legales que revelan información inédita sobre la separación en 1974 de The Beatles.Efe/Dawsons

Una subasta en Londres sacará a la luz más de 300 páginas de documentos legales inéditos que arrojan nueva luz sobre la ruptura de The Beatles en 1974. Los papeles, que han permanecido ocultos en un armario desde la década de los 70, podrían alcanzar un precio de hasta 8.000 libras (unos 9.655 euros) en la puja que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre.

Según detalla la casa de subastas Dawsons, responsable del evento, entre los documentos se incluyen actas de reuniones de los asesores del cuarteto de Liverpool, una copia de la escritura de asociación de la banda de 1967 y paquetes relacionados con el caso legal que Paul McCartney presentó ante el Tribunal Supremo para liberarse de las restricciones de representación impuestas al grupo en 1970.

La mala gestión sale a la luz

Los documentos también revelan que, tras la repentina muerte de Brian Epstein, el antiguo mánager de The Beatles, quedó en evidencia su mala administración. No se contabilizaba el dinero y los impuestos de la banda llevaban años sin pagarse, mientras la Hacienda británica (HMRC) les seguía la pista sin que ellos lo supieran.

Para poner orden, los Beatles decidieron crear su propia empresa, Apple Corps, y buscar un nuevo gerente. Mientras John Lennon, Ringo Starr y George Harrison apostaban por Allen Klein, Paul McCartney prefería a su suegro, el abogado Lee Eastman. Finalmente, Klein se impuso por mayoría, pero McCartney temía que solo buscara lucrarse a costa de la integridad artística y la libertad del grupo.

Tensiones internas y anomalías

McCartney contrató a su propio contable, que le alertó de diversas anomalías, viéndose obligado a demandar a sus compañeros para romper el acuerdo de representación. Los documentos de la subasta detallan muchas otras cuestiones legales que tuvieron que afrontar los abogados de The Beatles, como por qué no se registró por escrito la incorporación de Ringo Starr cuando sustituyó a Pete Best, o las tensiones internas por los derechos cinematográficos y musicales de sus canciones.

Según recogen las actas, en una de las reuniones se planteó: "Incluso si los cuatro Beatles no volvieran a actuar como grupo, no es exacto afirmar que ha desaparecido todo el propósito de la asociación (...) La cuestión es... ¿dónde está el dinero?".

Fascinante material para contar la verdadera historia

Para Denise Kelly, directora del departamento de Entretenimiento y Cultura Popular de Dawsons, estos documentos resultan "fascinantes". Asegura que, de ser guionista, "serían todo lo que necesitaría para contar la verdadera historia de lo que llevó a una de las bandas más exitosas de la historia a separarse", con personajes, diálogos y acontecimientos reales.

The Beatles, formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es considerada una de las bandas más influyentes de la historia de la música popular. Tras una década de éxitos sin precedentes a nivel mundial en los años 60, el grupo comenzó a desintegrarse a finales de esa década debido a diferencias personales y artísticas entre sus miembros.

La muerte de su mánager Brian Epstein en 1967 marcó un punto de inflexión. A partir de ahí, aumentaron las tensiones y discrepancias en cuanto a la dirección creativa y empresarial que debía seguir la banda. Aunque en 1970 lanzaron su último disco, "Let It Be", para entonces ya actuaban por separado. El anuncio oficial de la ruptura se produjo en abril de ese año.