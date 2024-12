Uno de cada 5 jóvenes catalanes evita consultar noticias "muy o bastante a menudo"

Publicado por up Verificado por Creado: Actualizado:

Un estudio de la Càtedra Futurs de la Comunicació, impulsada por la UPF, ha concluido que 1 de cada 5 jóvenes catalanes evita consultar noticias "muy o bastante a menudo" y que 4 de cada 10 lo hace de manera puntual. El estudio 'Evitació de notícies en població jove resident a Catalunya' examina el alcance y las causas de la "evitación de noticias" a partir de una encuesta a 1.022 personas de 18 a 24 años residentes en Catalunya, informa la UPF en un comunicado este miércoles.

Según la investigadora principal del estudio, Laura Pérez-Altable, la evitación de noticias entre jóvenes "puede tener implicaciones significativas para la salud democrática y la participación ciudadana".

La investigación concluye que "cuando la respuesta emocional negativa frente a las noticias es más intensa, la población joven tiende a evitarlas muy o bastante a menudo" en un 28% de los casos; y que este porcentaje baja al 20% cuando la intensidad de esta respuesta negativa es menor. El estudio propone desarrollar acciones que minimicen las respuestas emocionales negativas "a través de un periodismo más constructivo, que vaya más allá de la exposición de los problemas sociales, informando de las posibles soluciones".

Medios y desconfianza

Otra causa de la evitación es la "sobrecarga de noticias", ya que los jóvenes que más la perciben evitan el consumo de información en el 29% de los casos, porcentaje que desciende al 20% entre los que dicen tener esta sensación en menor medida. También constata el fenómeno 'las noticias me encuentran': los jóvenes no ven necesario buscarlas o consumirlas directamente, porque "aunque no lo hagan, les acaban llegando igualmente", sobre todo por las redes sociales.

El estudio indica que el 44% de jóvenes se informa por redes 5 días a la semana o más; un 20% dice hacerlo con la misma frecuencia a través de la televisión; más del 16% consulta webs de noticias al menos 5 días a la semana; y un 7% consulta con esa frecuencia la radio y prensa escrita local y un 6% la estatal. Los jóvenes también muestran "cierta desconfianza" hacia medios y periodistas: casi un 40% de los jóvenes están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que los medios sean precisos al cubrir noticias, separen hechos y opiniones y sean imparciales o justos.