“Por una vida sexoafectiva libre y plena”

“¡Queremos decidir!”. Con este grito finalizó ayer el acto al que asistieron unas 150 personas en la Llotja de Lleida con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad organizado por la Federació Allem, la Fepccat, Down Lleida, Aspid-Ecom, Once Catalunya, Coordinadora de Salut Mental y FeSalut. Este año pusieron el foco en una “realidad muchas veces silenciada y escondida” que es la vulneración de tener los mismos derechos en materia de salud sexual, reproductiva, intimidad y el derecho a una vida sexoafectiva libre y plena. Bajo el lema “Trenquem tabús”, el manifiesto, que leyeron usuarios de cada asociación y fue adaptado por el grupo de validadores de la Fundació Aspros, exigieron poder contar con espacios de ocio inclusivos “donde tener relaciones de amistad y de amor”, donde poder tener intimidad y que no solo estén en las grandes ciudades, para que todo el mundo acceda a ellos. “Defendemos nuestro derecho a decidir si queremos o no tener pareja, a vivir o casarnos, a la maternidad y a la paternidad, siempre con una información adaptada y accesible que tenga en cuenta nuestras opiniones y necesidades”, reivindicaron. En este sentido, denunciaron que la sociedad los ve como “niños, cuando ya somos adultos” y pidieron una mejora de los recursos y concienciar a la sociedad para acabar con los estereotipos fomentando el respecto a la diversidad.

El acto contó con una representación teatral de la compañía La Màxima de la Fundació Ilersis y acabó con la animación musical de los Dj Bluetonic y Artistejant.

Una de las reivindicaciones en Mollerussa, así como la plena igualdad en espacios públicos y comunitarios

Entretanto, la celebración en Mollerussa se hizo en la plaza de l’Ajuntament y reunió a usuarios de la Llar Terres de Ponent, la Associació salut Mental Pla d’Urgell, Aspid, la escuela Siloé y Acudam. El transporte fue una de las reivindicaciones principales: este año la escuela Siloé cuenta por primera vez con servicio de transporte adaptado que gestiona el consell comarcal del Pla. Las entidades, pero, pidieron que su existencia no sea efímera y pueda continuar a lo largo de los cursos. Asimismo, leyeron el manifiesto exigiendo la plena accesibilidad e igualdad de condiciones en todos los espacios públicos y comunitarios. En la parte final del acto, alumnos de los institutos Terres de Ponent y La Serra escribieron mensajes sobre lo que aportan las personas con discapacidad a la sociedad y se expusieron en la fachada del edificio consistorial. En Balaguer, la plaza Mercadal acogió un acto para reclamar los derechos sociales y laborales de las personas con discapacidad, centrado en la accesibiliad cognitiva para la plena inclusión. Acabó con una actuación del grupo BatukaPum.

“Tenemos derecho a querer y a tener deseo sexual”

Quim Vilamajó fue uno de los que reivindicó el derecho de las personas con discapacidad a tomar decisiones sobre sí mismos. “Quiero decidir si quiero o no tener pareja, poder hablar libremente de sexualidad si tengo dudas, porque tengo deseo sexual y derecho a querer, y mis decisiones deben respetarse”, defendió.