El 31% de los españoles tiene pensado hacer compras de segunda mano esta Navidad, según Cetelem

La Navidad es una época de regalos y celebraciones, pero también de gastos elevados. Sin embargo, cada vez más españoles optan por una alternativa más económica y sostenible: las compras de segunda mano. Según el último informe del Observatorio Cetelem, el 31% de los consumidores en España tiene pensado adquirir productos usados o reacondicionados durante estas fiestas.

Pero hay un grupo que destaca especialmente en esta tendencia: los jóvenes de entre 18 y 24 años. Casi la mitad de ellos (un 48%) se inclina por esta opción, muy por encima de la media nacional. ¿El motivo? Ahorrar dinero sin renunciar a los caprichos navideños.

Los productos más buscados de segunda mano

¿Qué es lo que más compran los españoles en el mercado de segunda mano por Navidad? Según Cetelem, los libros encabezan la lista con un 44,1% de las menciones, seguidos de cerca por los juguetes (34,7%) y los artículos de moda (24,4%). Tampoco se quedan atrás la tecnología (19,9%), el calzado y los complementos (13,8%) o los smartphones (12,9%).

Curiosamente, las preferencias varían según la edad. Mientras que los mayores de 65 años se decantan claramente por los libros (75%), los consumidores de entre 35 y 39 años apuestan más por los juguetes (47%). En cuanto a la moda, quienes más la demandan son los que tienen entre 60 y 64 años (37,5%).

Internet, el canal preferido para comprar de segunda mano

A la hora de adquirir productos usados o reacondicionados, Internet es la opción favorita para 3 de cada 4 españoles (74,6%). Las tiendas online especializadas y los marketplaces como eBay o Wallapop se han convertido en el gran bazar navideño para los cazadores de chollos.

No obstante, el comercio tradicional no ha dicho su última palabra. Un nada desdeñable 47,3% afirma preferir comprar de segunda mano en tiendas físicas. Los mayores de 65 años son los más fieles a este formato, mientras que los consumidores de 50 a 54 años se inclinan más por las compras online.

¿Por qué algunos españoles rechazan los regalos de segunda mano?

Pese al auge del mercado de segunda mano, todavía hay españoles reticentes a esta tendencia. De hecho, 7 de cada 10 declaran que no comprarán productos usados estas navidades. Las razones son variadas: un 34% no contempla regalar artículos de segunda mano, un 32% no se fía de su calidad o garantía y un 22% no le gusta usar objetos previamente utilizados por otros.

La segunda mano, un mercado al alza en España

Más allá de la campaña navideña, lo cierto es que el mercado de segunda mano no para de crecer en España. Según un reciente estudio de la plataforma Milanuncios, facturó más de 1.600 millones de euros en 2022, un 23% más que el año anterior. Y todo apunta a que la tendencia seguirá al alza en los próximos ejercicios.

Son varias las razones que explican este boom: desde la mayor conciencia medioambiental y el auge de la economía circular hasta la necesidad de ahorrar en tiempos de crisis e inflación. Comprar de segunda mano ya no está mal visto, sino que se ha convertido en una opción smart para consumidores de todas las edades.

En definitiva, los datos del Observatorio Cetelem confirman que los españoles, y especialmente los jóvenes, cada vez apuestan más por las compras navideñas de segunda mano. Libros, juguetes y moda son los productos más buscados, principalmente a través de Internet. Una tendencia al alza que refleja los nuevos hábitos de consumo: más ahorradores, sostenibles y digitales.