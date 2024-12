El tercer premio de la lotería deja 10 millones en La Pobla de Segur y Baro

La celebració a Can Mariano de Baro va ser contínua durant el matí al conèixer que van ser agraciats amb el tercer premi. - JOAN GÓMEZ

El tercer premio del sorteo de Navidad fue para el número 11.840. Estuvo muy repartido por distintos puntos de Catalunya y también del resto del Estado, aunque la localidad más beneficiada fue La Pobla de Segur, donde la administración de loteria La Ganxa vendió 20 series (200 décimos de 50.000 euros cada uno), con un total de 10 millones de euros.

Quince de estas series fueron para el restaurante Can Mariano de Baro, en el municipio de Soriguera, conocido por ser uno de los escenarios de la serie televisiva ‘Tor’ y lugar de encuentro entre el periodista Carles Porta y Jordi Riba ‘el Palanca’, además de ser el hostal donde este último estuvo alojado más de dos años.

La propietaria de Can Mariano, Maria Pilar Devissa, y su marido, Josep Anton Picolo, estaban ayer “sorprendidos, felices y contentos” de haber repartido suerte entre sus clientes y trabajadores. “Es un lugar de paso y aunque muchos clientes son fijos, sabemos también que lo han comprado motoristas y gente que nos visita habitualmente. También a los trabajadores de la casa les ha tocado un pellizco”, dijeron.

Entre los afortunados, el heredero de ‘El Palanca’, Pablo Moreno, que admitió haber comprado al menos cinco décimos del tercer premio. “Alguno de los décimos los he regalado o cambiado a payeses y ganaderos con los que trabajo. Pero sí, he sido uno de los afortunados”, dijo. El ajetreo en el restaurante fue intenso durante toda la mañana y se acercó otro de los agraciados como Matías, de Salàs de Pallars, que compró cuatro décimos que repartió entre sus tres hijos.

Las felicitaciones eran constantes en La Pobla. Teresa Agulló, su propietaria, aseguró haber vendido por ventanilla cinco series del tercer premio y otras que se retornaron del restaurante. “Desde el pasado puente de la Purísima se vendieron los décimos y bastantes en La Pobla”.

Lleida, Mollerussa y La Seu también pellizcan parte del mismo número

En Mollerussa, el sorteo dejó 500.000 euros del tercer premio. La administración de la plaza Major, Barcala, vendió una serie (diez décimos) del número 11.840. La titular de Lotería Barcala, Marta Barcala, explicó que se vendieron íntegramente por ventanilla. No apareció ayer por la mañana ninguno de los agraciados con el premio, pero varios vecinos se unieron a la celebración. Este ha sido el premio más alto de la Lotería de Navidad que se ha entregado en esta administración en la capital del Pla desde su apertura el año 1961 aunque no el más cuantioso, ya que en años anteriores también se han entregado quintos premios que fueron repartidos entre un numeroso grupo de vecinos y entidades. La suerte también con este tercer premio llegó a La Seu d’Urgell, donde la administración de lotería número 1, Els Minairons, repartió una parte. Los responsables del local de la calle Major, que abieron ayer la administración para seguir el sorteo, recibieron con alegría el hecho de estar incluidos en este premio, teniendo en cuenta que hace pocos meses estrenaron una nueva etapa en la gerencia. Toni Escribà, uno de los socios de Els Minairons, explicó que se había vendido un décimo a través de máquina y no con series completas. Esta es la primera vez que los nuevos propietarios reparten un premio importante de Navidad, aunque hace un año ya tuvieron suerte con el sorteo de Reyes, cuando apenas habían empezado a gestionar el local. En este sentido, Escribà, confió en que este nuevo premio anime las ventas para el sorteo del próximo 6 de enero. En Lleida ciudad, también se vendieron dos décimos de tercer premio en la administración de lotería de la calle Baró de Maials.