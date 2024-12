Con Màrius Torres en el corazón

Por noveno año consecutivo, el busto escultórico del poeta Màrius Torres en el Canyeret de Lleida, junto al ascensor de la Seu Vella, volvió a llenarse de pétalos de rosas en el aniversario de su fallecimiento –el 29 de diciembre de 1942 en el sanatorio de Puig d’Olena, en el Moianès, víctima de la tuberculosis–, fecha de la que ayer se cumplieron 82 años. Más de medio centenar de personas desafiaron a media tarde la gélida temperatura para citarse ante esta escultura erigida en 1992, en el 50 aniversario de su muerte, en un sencillo pero emotivo homenaje literario que nació en 2016 de la mano de Salvador Escudé y el Ateneu Popular de Ponent.

La presidenta de esta entidad, Carmina Pardo, agradeció la asistencia a “esta ofrenda popular, también con poetas presentes –entre ellos, Jordi Pàmias y el último premio Màrius Torres, Carles M. Sanuy–, siempre con Màrius Torres en la mente y en el corazón”. El escritor Pep Coll, en la glosa literaria del acto, quiso recordar su época veinteañera en la que, hacia 1977, comenzó a oír hablar del poeta leridano y confesó que “al principio su poesía no me entusiasmó”. Eso sí, el autor pallarés destacó que “cuando bajé a Lleida, Màrius Torres me cambió la vida”, destacando en este sentido sus tres décadas impartiendo clases en el instituto de Lleida que lleva por nombre el del poeta leridano. “De hecho, su nombre debe ser el que más he pronunciado a lo largo de mi vida”, añadió.

Entidades como el Ateneu y Òmnium, así como la Paeria (encabezada por la teniente de alcalde Carme Valls), depositaron ramos de flores a los pies de la escultura antes de que una decena de lectores recitaran textos y poemas de Màrius Torres. Valls destacó que “su legado sigue bien vivo en Lleida”, mientras que la portavoz de ERC en la Paeria, Jordina Freixanet, reivindicó su poesía como “una de las mejores cartas de presentación de Lleida en el mundo”.

Meritxell Gené y ‘La ciutat llunyana’

El homenaje contó con el acompañamiento musical de la cantautora Meritxell Gené y el guitarrista Txabi Ábrego. Gené, que no quiso perderse la ofrenda floral al poeta (“uno de los días más esperados del año”) a pesar de tener la voz afectada, despidió el acto con La ciutat llunyana, el primer poema que musicó de Màrius Torres hace 15 años.