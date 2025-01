Ana Polo denuncia una agresión sexual de Quim Morales

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La periodista Ana Polo denunció ayer en el podcast de Crític que el comunicador y locutor Quim Morales se le “echó encima” cuando ella era su becaria en el programa La segona hora de RAC1, en 2015. Relató que llevaba tres semanas de becaria y después de ir a comer y tomar unos gintonics con el equipo, Morales le ofreció llevarla en coche. Añadió que cuando estaban en el parking se le “echó encima” para darle un beso. “Yo recuerdo pensar: no. Pero también recuerdo pensar: no te puedes apartar, porque si te apartas le caerás mal y si le caes mal no te darà trabajo”, explicó. Polo aseguró que le costó mucho “interpretar que esto fue una agresión sexual, que estaba abusando de su poder”. Al respecto, continuó que “yo tenía 24 años y él, 40. Solo supe seguirle la corriente, no tenía ningún tipo de herramientas”. Por su parte, Morales, en declaraciones a Catalunya Ràdio, admitió su “mal comportamiento”. “No la agredí. Bueno, si ella lo dice, será que sí. Nos dimos un beso un día que volvíamos de una comida y ya está”, señaló. “Me sabe mal que por este mal comportamiento Ana lo haya pasado mal”, remarcó. Más tarde, en su cuenta de X, el comunicador escribió que “Como le dije personalmente a Ana ahora hace 10 años, lamento profundamente el comportamiento inapropiado que tuve con ella. Es inexcusable. Me sabe muy mal el daño que le he provocado, así como la decepción causada a mi familia, amigos y personas que quiero. Hasta aquí he llegado”.